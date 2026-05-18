Online Alışveriş Yaparken Arkada Çalacak Şarkılar

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
18.05.2026 - 19:01

Online alışveriş yaparken alışverişi daha keyifli yapan detaylardan birisi de arka planda çalan şarkılar! Ritmi çok yormayan ama enerjisi ile de sizi düşürmeyen bu şarkılar sayesinde vaktin nasıl geçtiğini bir an bile anlayamayacaksınız.

1. Dua Lipa - Levitating

Sepete ürün eklerken kendini durduramıyorsan arkada bu şarkı çalıyor olabilir. Ritmi o kadar akıcı ki bir anda tüm gününüz daha keyifli bir hale dönüşüyor.

2. Harry Styles - As It Was

Gece sessiz sessiz alışveriş yapmayı sevenler için harika bir seçim. Bir yandan ürünlere bakarken bir yandan da kafanızı dinliyorsunuz.

3. Doja Cat - Say So

Ürünlere bakarken bir anda ritme kapılıp sayfalar arasında akmaya başlamamak mümkün değil! Alışverişi daha eğlenceli bir oyuna çeviren bu şarkıyı mutlaka listenize ekleyin.

4. Lizzo - About Damn Time

Alışveriş moduna girmenin tam zamanı hissini veren bir şarkı. Sepete ürün ekledikçe şarkının da ayrı havası ile keyfiniz yerine gelecek.

5. Tame Impala - The Less I Know The Better

Gece alışverişlerinin o hafif ne alacağın belirsiz anlarına harika bir şekilde eşlik ediyor. Ürünlere bakarken zamanın nasıl geçtiğini asla anlamayacaksınız.

6. Calvin Harris - Outside

Hızlı tempolu bir alışveriş turuna çıkmış gibi hissettiriyor bu şarkı! Şarkıda asla düşmeyen tempo bütçenize kötü yansıyabilir, aman dikkat...

7. Billie Eilish - Therefore I Am

Yine online alışveriş yaparken keyfinizi yükseltecek ve anın tadını doyasıya çıkartmanızı sağlayacak harika bir şarkı.

8. Ariana Grande - Positions

Alışverişi biraz daha “keyifli rutin” havasına sokan bir şarkı. Alışveriş yapmak tam bir terapi gibi hissettiriyor.

9. Lauv - Paris in the Rain

Sanki dışarıda gerçekten yağmur yağıyormuş gibi keyifli hissettiren ve alışverişi daha sakin tamamlamanızı sağlayacak şarkılardan bir tanesi.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
