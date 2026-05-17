Hesaplarınızı Kontrol Edin: Emekli Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başladı

Ödemelerin banka şubelerinde ve ATM'lerde yoğunluk oluşturmaması adına SGK, kapsamlı bir kademeli ödeme takvimi hazırladı. Bu takvime göre hak sahipleri ödemelerini şu günlerde alacak:

SSK (4A) Kapsamında Olanlar: Normal şartlarda maaş günü 17-22 Mayıs tarihleri arasında olan emekliler, hem maaşlarını hem de 4 bin liralık bayram ikramiyelerini kendi rutin ödeme günlerinde hesaplarında görecekler. Rutin ödeme günü 23-24 Mayıs olanlara 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs’ta toplu ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR (4B) Kapsamında Olanlar: Esnaf ve tarım emeklilerinden normal ödeme dönemi 25-26 Mayıs olan vatandaşların ikramiye ve maaşları 21 Mayıs’ta hesaplara geçecek. Ödeme günü 27-28 Mayıs olanlar ise ödemelerini 22 Mayıs’ta çekebilecek.

Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Olanlar: Memur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 20 Mayıs tarihinde banka hesaplarına yatırılacak.

Bayram ikramiyelerinden sadece emeklilerin kendileri değil, vefat eden sigortalıların yakınları da faydalanıyor. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, dosyadaki hisse oranlarına göre bu ödemeden pay alacak. Bu doğrultuda; yüzde 75 maaş bağlama oranına sahip olan hak sahiplerine 3 bin lira, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin lira ve yüzde 25 oranında hissesi bulunan yetimlere ise 1.000 lira tutarında kurban bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak.