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Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 16:24
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Fransız otomotiv kültürünün ezber bozan ve en yaratıcı temsilcilerinden Citroën, Haziran 2026 dönemi için güncellenen fiyat listesini ve yeni döneme ait kampanya fırsatlarını paylaştı. Stellantis grubunun küresel mühendislik gücünü arkasına alan marka; kendine has hatları, 'Advanced Comfort' felsefesiyle şekillenen konfor odaklı C serisi binek otomobilleri ve şehir içi mikromobilitenin ikonik öncüsü Ami ile Haziran ayında da tüm bakışları üzerinde toplamayı başarıyor. Özellikle yüksek yakıt verimliliğini üst düzey sürüş keyfiyle optimize eden Yeni C5 Aircross Hybrid 145, yenilikçi motor mimarisi ve modern duruşuyla bu ayın en çok araştırılan modelleri arasında başı çekiyor.

Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Fransız markanın yaza özel hazırladığı en taze fiyat listesi ve öne çıkan detaylar.

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Haziran 2026 Citroën Güncel Fiyat Listesi

Haziran 2026 Citroën Güncel Fiyat Listesi

Citroën, 30 Haziran'a kadar geçerli Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' ile yaza iddialı bir başlangıç yapıyor. 

Markanın dinamik giriş segmenti temsilcisi C3, kompakt crossover hatlarıyla öne çıkan C4 ve geniş bagaj hacmiyle ailelerin favorisi olan C4 X modelleri, Citroën'e özgü kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemleri ve zenginleştirilmiş dijital donanımlarıyla rekabetçi fiyat politikalarını bu ay da sürdürüyor.

Uyarı: Citroën tarafından belirlenen rakamlar, tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Markanın resmi web sitesinden derlenen güncel listeler; Haziran ayı boyunca yetkili bayilerde geçerli olacak özel kampanyalara, sınırlı araç stok durumlarına, tercih edilecek finansman modellerine ve fabrika çıkışlı eklenecek ekstra opsiyonel donanım paketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus - 1.545.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 1.420.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max - 1.610.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 1.470.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus - 2.155.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max - 2.260.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 2.160.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max - 7 Koltuk - 2.370.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 2.270.000 TL

Açıklama: * İçten yanmalı motor (136 hp) ile elektrik motorunun (21 hp) birleşik maksimum gücünü ifade eder.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max - 1.760.000 TL 

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max - 1.900.000 TL

Citroen C4 Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen C4 Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You - 2.060.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.170.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 1.890.000 TL

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Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • 115 kW Elektrikli Motor Max - 2.295.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 2.100.000 TL

Citroen C4 X Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen C4 X Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You - 2.060.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.170.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 1.890.000 TL

Açıklama: * - İçten yanmalı motor (136 hp) ve e-motor (21 hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Haziran 2026
  • 115 kW Elektrikli Motor Max - 2.255.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 2.100.000 TL

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus - 2.650.000 TL | Haziran Ayına Özel Fiyat: 2.375.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.900.000 TL

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Haziran 2026
  • 157 kW Elektrikli Motor Plus - 2.430.000 TL
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Citroen Ami Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Ami Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 - 585.000 TL | Haziran Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 555.000 TL

  • 6 kW Elektrik Motor Yeni Ami Dark Side 2026 - 600.000 TL | Haziran Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 570.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus - 1.815.000 TL | Haziran Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.705.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You - 1.920.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max - 1.982.000 TL | Haziran Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.935.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Haziran 2026

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Haziran 2026

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van - 1.411.000 TL | Haziran Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.249.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van - 1.490.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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