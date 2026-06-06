Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomotiv kültürünün ezber bozan ve en yaratıcı temsilcilerinden Citroën, Haziran 2026 dönemi için güncellenen fiyat listesini ve yeni döneme ait kampanya fırsatlarını paylaştı. Stellantis grubunun küresel mühendislik gücünü arkasına alan marka; kendine has hatları, 'Advanced Comfort' felsefesiyle şekillenen konfor odaklı C serisi binek otomobilleri ve şehir içi mikromobilitenin ikonik öncüsü Ami ile Haziran ayında da tüm bakışları üzerinde toplamayı başarıyor. Özellikle yüksek yakıt verimliliğini üst düzey sürüş keyfiyle optimize eden Yeni C5 Aircross Hybrid 145, yenilikçi motor mimarisi ve modern duruşuyla bu ayın en çok araştırılan modelleri arasında başı çekiyor.

Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Fransız markanın yaza özel hazırladığı en taze fiyat listesi ve öne çıkan detaylar.