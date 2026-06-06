Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Fransız otomotiv kültürünün ezber bozan ve en yaratıcı temsilcilerinden Citroën, Haziran 2026 dönemi için güncellenen fiyat listesini ve yeni döneme ait kampanya fırsatlarını paylaştı. Stellantis grubunun küresel mühendislik gücünü arkasına alan marka; kendine has hatları, 'Advanced Comfort' felsefesiyle şekillenen konfor odaklı C serisi binek otomobilleri ve şehir içi mikromobilitenin ikonik öncüsü Ami ile Haziran ayında da tüm bakışları üzerinde toplamayı başarıyor. Özellikle yüksek yakıt verimliliğini üst düzey sürüş keyfiyle optimize eden Yeni C5 Aircross Hybrid 145, yenilikçi motor mimarisi ve modern duruşuyla bu ayın en çok araştırılan modelleri arasında başı çekiyor.
Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Fransız markanın yaza özel hazırladığı en taze fiyat listesi ve öne çıkan detaylar.
Haziran 2026 Citroën Güncel Fiyat Listesi
Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen C4 Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen C4 X Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen Ami Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Haziran 2026
Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Haziran 2026
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