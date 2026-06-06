MG Fiyat Listesi Haziran 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
1924 yılında otomotiv dünyasına adım atan ve 'Morris Garages' ismiyle efsaneleşen İngiliz kökenli MG, spor otomobil mirasından aldığı ilhamı 2026 yılının modern teknolojisiyle harmanlamaya devam ediyor. 1933 yılında kırdığı hız rekorlarından 2007 yılında SAIC Motor bünyesine katılmasına kadar geçen süreçte ikonik çizgisini her zaman koruyan marka, bugün hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin elektrikli ve hibrit dönüşümünde en hızlı büyüyen aktörlerinden biri haline geldi.
Yaz sezonunun açılışı olan Haziran 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesi; MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R gibi modellerle yollara çıkmak isteyen sürücülerin radarında. İşte MG'nin Haziran ayına özel güncel fiyatları:
Haziran 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar
MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026
MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Haziran 2026
MG HS Luxury Fiyat Listesi Haziran 2026
MG7 Excellence Fiyat Listesi Haziran 2026
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