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MG Fiyat Listesi Haziran 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Haziran 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 16:24
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1924 yılında otomotiv dünyasına adım atan ve 'Morris Garages' ismiyle efsaneleşen İngiliz kökenli MG, spor otomobil mirasından aldığı ilhamı 2026 yılının modern teknolojisiyle harmanlamaya devam ediyor. 1933 yılında kırdığı hız rekorlarından 2007 yılında SAIC Motor bünyesine katılmasına kadar geçen süreçte ikonik çizgisini her zaman koruyan marka, bugün hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin elektrikli ve hibrit dönüşümünde en hızlı büyüyen aktörlerinden biri haline geldi.

Yaz sezonunun açılışı olan Haziran 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesi; MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R gibi modellerle yollara çıkmak isteyen sürücülerin radarında. İşte MG'nin Haziran ayına özel güncel fiyatları:

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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Haziran 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Haziran 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldızlı güvenlik sonuçlarıyla SUV ve kompakt segmentte ailelerin güvenini kazanan MG, Haziran ayında da 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' ile rekabetçi çizgisini koruyor.

Uyarı: MG tarafından Haziran ayı için paylaşılan güncel fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi internet sitesinden derlenen rakamlar; dönemlik kampanyalara, bayilerdeki sınırlı stok durumlarına, tercih edilecek finansman yöntemlerine (peşin alım ya da düşük faizli kredi) ve araçlara eklenecek ekstra opsiyonel donanım paketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2025 - Fiyat: 2.385.000 TL 

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - Model Yılı 2025 - Fiyat: 2.580.000 TL — Haziran Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.385.000 TL 

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.540.000 TL

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.650.000 TL — Haziran Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.540.000 TL

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Haziran 2026

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Haziran 2026

  • MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.150.000 — Haziran Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.995.000 TL 

  • MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.240.000 — Haziran Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.120.000 TL

MG HS Luxury Fiyat Listesi Haziran 2026

MG HS Luxury Fiyat Listesi Haziran 2026

  • MG HS Luxury Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 2.540.000 

  • MG HS Luxury Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.695.000 — Haziran Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.610.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Haziran 2026

MG7 Excellence Fiyat Listesi Haziran 2026

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.105.000 — Haziran Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.855.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.210.000 — Haziran Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.995.000 TL

MG7 Excellence 2026 Model Yılı Fiyat Listesi  

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.300.000 TL 

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.450.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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