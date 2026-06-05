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Haziran 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:14
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Otomobil dünyasına adım attığı ilk günden beri sıradanlığa meydan okuyan avangart tasarımı ve yüksek performans odaklı genleriyle fark yaratan Cupra, yaz sezonunun başlangıcı olan 2026 yılının Haziran ayına özel güncel fiyat listesini ve yeni döneme ait kampanya detaylarını paylaştı. Volkswagen Grubu’nun dinamik ve asi ruhlu üyesi olan İspanyol marka; hem geleneksel içten yanmalı motorların o karakteristik hırıltısını özleyenlere hem de Born gibi yenilikçi modellerle tamamen elektrikli geleceğe yelken açmak isteyenlere heyecan verici bir yelpaze sunmaya devam ediyor.

Peki, Cupra Formentor, Leon, Born, Ateca ve Terramar modellerinin Haziran 2026 güncel fiyatları ne kadar? İşte Cupra'nın yaza özel hazırladığı Haziran ayı fiyat tablosu ve öne çıkan detayları.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Haziran 2026 Cupra Güncel Fiyat Listesi

Haziran 2026 Cupra Güncel Fiyat Listesi

Cupra Türkiye, 1 Haziran tarihinden itibaren geçerlilik kazanan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları' ile sportif sürüş tutkunlarını heyecanlandırmayı sürdürüyor. Listede özellikle markanın Türkiye yollarında fırtınalar estiren ikonik SUV-Crossover modeli Formentor ve kompakt sınıfta agresif tasarımıyla tüm bakışları üzerine toplayan sportif hatchback temsilcisi Leon, Haziran ayında da Cupra standının en dikkat çekici aktörleri arasında başı çekiyor.

Uyarı: Cupra tarafından paylaşılan ve aşağıda ana hatları belirtilen rakamlar, Haziran ayı için 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları' niteliğindedir. Markanın resmi internet sitesinden derlenen güncel listeler; dönemsel olarak devreye alınan özel kampanyalara, yetkili satıcılardaki anlık araç stok durumlarına, mat renk seçenekleri veya özel jantlar gibi estetik donanım tercihlerine ve seçilecek finansman yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Cupra Formentor Fiyat Listesi Haziran 2026

Cupra Formentor Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.750.000 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.270.000 TL

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.570.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Cupra Formentor 2025 Model Fiyat Listesi – Haziran 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.651.150 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.117.150 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.429.150 TL

  • Formentor 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive VZ Benzinli - 6.181.150 TL

Cupra Terramar Fiyat Listesi Haziran 2026

Cupra Terramar Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.270.000 TL

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.036.000 TL 

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.439.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Cupra Leon Fiyat Listesi Haziran 2026

Cupra Leon Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.650.000 TL - (Model Yılı: 2026)

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.079.150 TL - (Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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