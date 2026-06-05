Haziran 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil dünyasına adım attığı ilk günden beri sıradanlığa meydan okuyan avangart tasarımı ve yüksek performans odaklı genleriyle fark yaratan Cupra, yaz sezonunun başlangıcı olan 2026 yılının Haziran ayına özel güncel fiyat listesini ve yeni döneme ait kampanya detaylarını paylaştı. Volkswagen Grubu’nun dinamik ve asi ruhlu üyesi olan İspanyol marka; hem geleneksel içten yanmalı motorların o karakteristik hırıltısını özleyenlere hem de Born gibi yenilikçi modellerle tamamen elektrikli geleceğe yelken açmak isteyenlere heyecan verici bir yelpaze sunmaya devam ediyor.

Peki, Cupra Formentor, Leon, Born, Ateca ve Terramar modellerinin Haziran 2026 güncel fiyatları ne kadar? İşte Cupra'nın yaza özel hazırladığı Haziran ayı fiyat tablosu ve öne çıkan detayları.