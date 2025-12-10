Aralık 2025 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları
Çinli otomobil devi Chery tarafından üretilen Jaecoo, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Off-road SUV segmentindeki yeni otomobili Jaecoo 7 ile geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan marka, bu yıl da satış rekorları kırmayı başardı. Segmentinde fark yaratan menzili ve yeni modelleriyle dünya çapında adından söz ettiren Jaecoo, yüksek performansıyla otomobil severlerin ilgisini gelecek yılda da üzerinde toplamaya hazırlanıyor. Peki, Jaecoo 7'nin Aralık ayı fiyatı ne olacak? Jaecoo 7'nin özellikleri nelerdir?İşte, Jaecoo 7'nin Aralık ayı fiyatları ve özellikleri
Aralık 2025 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları
Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Aralık ayı fiyat listelerini yayımladı. 2018 yılında İspanyol üretici SEAT'tan ayrılan Cupra, yıllardır sportif ve şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemlerde ise markanın %100 elektrikli Born ve Terramar, Formentor, Leon, Ateca modellerine, otomobil tutkunlarının ilgisi artıyor. Peki, Aralık ayında Cupra Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin yeni fiyatları ne oldu?İşte, Cupra'nın Aralık ayı güncel fiyat listesi
Aralık 2025 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları
Japon otomobil üreticisi Lexus, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1989 yılından beri Toyota tarafından üretilen Lexus, lüks otomobil segmentindeki ödüllü SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. ABD'de yıllardır en çok satan otomobiller listesinde yer alan Lexus, Toyota kalitesiyle lüksü bir araya getirerek ülkemizde de adından söz ettiriyor. Peki, Aralık ayında Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin fiyatları ne oldu?İşte, Lexus'un Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyatlarıKaynak
En Güvenilmez Elektrikli Araçlar Listesi Açıklandı: 2025’in En Sorunlu Modelleri
Elektrikli otomobiller çevre dostu yapıları, düşük bakım maliyetleri ve sessiz sürüşleri sayesinde her geçen yıl daha fazla tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, bazı modellerde güvenilirlik sorununun büyüdüğünü söylüyor. Consumer Reports’un son değerlendirmesine göre modern elektrikli modeller, benzinli araçlara kıyasla yüzde 79 daha fazla sorun çıkarıyor.Kaynak
Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları
Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford'un 1903 yılında kurduğu Ford, yıllardır ödün vermediği kalitesi, güçlü motor teknolojisi ve prestiji ile en çok satanlar listesinde yer alıyor. Otomobil tutkunları tarafından sıkça tercih edilen Ford, Borsa İstanbul'da ise en değerli otomotiv şirketi olma ünvanının sahibi! Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang Mach-E'nin Aralık ayı fiyatları ne kadar?İşte Ford'un güncel Aralık fiyat listesi
Aralık 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri
Elektrikli otomobillerin öncüsü Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Aralık ayı fiyatlarını açıkladı. Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleri ile dünya çapında adından söz ettiren Tesla, Türkiye pazarında sadece Model Y ile yer alıyor. Model Y'nin full self-driving, gelişmiş oto-pilot ve standart oto-pilot paketleri alıcının beğenisine sunuluyor. Peki, Tesla Model Y'nin Aralık ayı fiyatı ne oldu? Model Y'nin özellikleri nelerdir?İşte, Tesla'nın Aralık ayı fiyat listesi
Aralık 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları
Çinli otomobil üreticisi BYD, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2023 yılında ATTO 3 modeliyle Türkiye pazarına giriş yapan BYD, tek bir model ile satış rekorları kırmayı başardı. Kısa sürede Dolphin, Seal, Tang ve Han modelleri ile de çok satanlar listesinde yerini aldı! Peki, Aralık ayında BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV'nin fiyatları ne kadar oldu?İşte, BYD'nin Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri
Elektrikli Araç Şarjında Yeni Dönem: Şarj Tarifelerine Düzenleme Yolda
Türkiye’de elektrikli araç sayısı hızla artarken şarj altyapısı da yeni bir dönüşüme hazırlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şarj hizmetlerinde kullanıcı dostu bir yapı oluşturmak için çalışmalara hız verdi. Taslak düzenlemeye göre hem fiyatlarda hem de hizmet kalitesinde önemli değişiklikler yapılacak.Kaynak: AA
Togg Tescilli Bayilik Sistemine Geçti: Bayilerin İlk Etapta Açılacağı 5 İlimiz Belli Oldu!
Yerli otomobil markası Togg, kullanıcılarıyla temas noktalarını güçlendirme ve ekosistemini genişletme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıyor. Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda duyurulan temsilci bayilik sistemini hayata geçiren şirket, Türkiye genelindeki ağını stratejik iş birlikleriyle büyütmeyi amaçlıyor. Bu hamle, Togg’un 81 bini aşkın kullanıcısına sunduğu deneyimi daha da üst seviyeye taşımayı hedefliyor.Detaylar 👇
Toyota'nın Aşağılanma Duygusu Nedeniyle Ürettiği "Süper Otomobil" Tanıtıldı
Toyota, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Fakat bir süredir lüks segmentte yer almayan Toyota, artık bu rekabet içerisine girmek için elektrikli konsept LFA Süper Otomobili'ni tanıttı. Toyota'yı bu tanıtıma iten şey ise 'aşağılanma duygusu' oldu. Toyota'nın süper otomobilini 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.
Aralık 2025 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Japon otomobil üreticisi Suzuki, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını açıkladı. Özellikle son dönemlerde hibrit SUV modelleriyle dikkat çeken Suzuki, motor performansı ve üstün kalitesiyle otomobil pazarında rekabeti artırıyor. Suzuki'nin popüler modelleri S-Cross ve Vitara 2025 yılında yenilenen tarzlarıyla en çok tasanlar listesinde sık sık yerini alıyor. Peki, Aralık ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?İşte, Suzuki'nin Aralık ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi
Aralık 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Japon otomobil üreticisi Nissan, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. SUV segmentindeki modelleriyle otomobil sektöründe sıkça adından söz ettiren Nissan, özellikle Qashqai modeliyle ön plana çıkıyor. Markanın en popüler otomobillerinden Qashqai, 2025 yılında yenilenen tarzı, hiybrid ve elektirikli modelleriyle alıcının beğenisine sunuluyor. Nissan Qashqai bu ay, 1.999.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. Peki, Aralık ayında Nissan Juke, Qashqai ePower ve XTrail'in fiyatları ne oldu?İşte, Nissan'ın Aralık ay güncel fiyat listesi
Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları
İspanyol otomobil üreticisi SEAT, güncellenen Aralık ayı fiyat listelerini yayımladı. Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan ve günümüzde Volkswagen Grubu'nun bir parçası olarak faaliyet gösteren marka, ülkemizde en çok satanlar listesinde yer alıyor. SEAT'ın popüler modellerinden biri olan İbiza, yıllar geçse de popülerliğini korurken, yenilenen tarzı ve güncel fiyatlarıyla Aralık ayında da otomobil severlerin dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Peki, Aralık ayında SEAT'ın Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin fiyatları ne oldu?İşte Seat'ın Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
Aralık 2025 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları
Alman otomobil üreticisi Audi, Aralık ayı fiyatlarını açıkladı. 2018 yılında tamamen elektrikli ilk modeli e-tron’u piyasaya süren Audi, yıllardır lüks ve konforu bir araya getiren kalitesini, yenilenen tarzı ile de otomobillerine yansıtıyor. Bu ayki fiyat listelerinde Yeni Q3 de yerini alıyor. Markanın yeni modeli ise 4.018.796 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? İşte, Audi'nin Aralık ayı güncel fiyatları
Aralık 2025 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları
Alman otomobil devi BMW'nin Aralık ayı fiyatları belli oldu. Yıllardır ödün vermediği kalitesi ile lüks ve konforu bir araya getiren BMW, 2025 yılında dünyanın en değerli 3. otomobil markası oldu. Tüm dünyada otomobil tutkunlarının gözdesi olan marka, Aralık ayında güncellen fiyatları ile bir kez daha adından söz ettirmeye hazır. Peki, Aralık ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?İşte BMW'nin Aralık ayı güncel fiyat listesi