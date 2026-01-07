Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Ocak ayı fiyatlarını yayımladı. 1999 yılından beri Renault Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren marka, ülkemizde en çok tercih edilenler arasında yerini alıyor. Dacia'nın SUV segmentinde rekabeti fiyat performans oranıyla kızıştıran Sandero Stepway ve Jogger modelleri, yeni yılda da otomobil satın almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Ocak ayında Dacia'nın Sandero Stepway ve Jogger modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Dacia'nın Ocak ayına özel güncel fiyat listesi