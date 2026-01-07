onedio
Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
07.01.2026 - 16:07

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Ocak ayı fiyatlarını yayımladı. 1999 yılından beri Renault Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren marka, ülkemizde en çok tercih edilenler arasında yerini alıyor. Dacia'nın SUV segmentinde rekabeti fiyat performans oranıyla kızıştıran Sandero Stepway ve Jogger modelleri, yeni yılda da otomobil satın almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Ocak ayında Dacia'nın Sandero Stepway ve Jogger modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Dacia'nın Ocak ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Dacia Fiyat Listesi: Ocak 2026

1966 yılında kurulan ve Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, 7 Ocak'tan itibaren geçerli yeni fiyatlarını duyurdu. Markanın fiyat listelerinde bu ay sadece Yeni Sandero yer aldı. 

Uyarı: Dacia tarafından 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, markanın internet sitesinden alınmış olup dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri veya opsiyonlara bağlı olarak değişebilir. 

Yeni Dacia Sandero Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Essential TCe 100 - 1.240.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.340.000 TL

