Bir Turist Saldırıların Başlamasının Ardından Dubai Sahillerinin Son Halini Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde ABD ve İsrail, İran'a saldırı düzenledi. İki taraf arasındaki çatışma giderek tırmandı. Bu saldırılardan en çok etkilenen ülkelerden biri Dubai oldu. Son olarak Dubai’deki ABD Konsolosluğu’na yönelik gerçekleşen bir İHA saldırısının ardından pek çok kişi Dubai seyahatini erteleme kararı aldı.
Hemen hemen her mevsim turizmin merkezi olan Dubai'nin son hali, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi. Sahillerin neredeyse ilk kez bomboş görünmesi yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.
Otel fiyatları düşmüştü.
