Bir Turist Saldırıların Başlamasının Ardından Dubai Sahillerinin Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
10.03.2026 - 23:39 Son Güncelleme: 10.03.2026 - 23:43

Geçtiğimiz günlerde ABD ve İsrail, İran'a saldırı düzenledi. İki taraf arasındaki çatışma giderek tırmandı. Bu saldırılardan en çok etkilenen ülkelerden biri Dubai oldu. Son olarak Dubai’deki ABD Konsolosluğu’na yönelik gerçekleşen bir İHA saldırısının ardından pek çok kişi Dubai seyahatini erteleme kararı aldı. 

Hemen hemen her mevsim turizmin merkezi olan Dubai'nin son hali, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi. Sahillerin neredeyse ilk kez bomboş görünmesi yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.

Otel fiyatları düşmüştü.

Dubai, hem coğrafi konumu hem de küresel bir ticaret, havacılık ve finans merkezi olması nedeniyle İran ve İsrail arasındaki gerilimden en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor. Saldırıların başladığı ilk anlarda pek çok kişinin ülkede mahur kalması, yaşanan paniği artırmıştı. Bu haberlerin ardından pek çok kişi Dubai tatilini erteleme kararı aldı. Bölgedeki pek çok otel fiyatlarını indirip durumu toplarlamaya çalışsa da pek etkili olmamış gibi görünüyor.

