Estetik Düşünenler Dikkat! Bir Avukat Kötü Sonuçlar Sebebiyle Mahkemeye Taşınan Operasyonları Anlattı

Günümüzde estetik operasyonlar oldukça popüler hale geldi. Ayrıca hemen hemen herkes için de ulaşılabilir hale geldi. Tıp ve teknolojinin gelişmesiyle de ortaya gerçekten kusursuz sonuçlar çıkabiliyor. Fakat yine de her operasyonda beklenmeyen sonuçlarla karşılaşma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle, estetik operasyonlara karar verirken dikkatli olunmalı ve olası riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

'av.dogaeser' en çok mahkemeye taşınan estetik operasyonları ve sebeplerini açıkladı. Bazı hastaların yaşadığı mağduriyet, bu operasyonları planlayanları biraz düşündürdü.