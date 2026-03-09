MART
Estetik Düşünenler Dikkat! Bir Avukat Kötü Sonuçlar Sebebiyle Mahkemeye Taşınan Operasyonları Anlattı

Estetik Düşünenler Dikkat! Bir Avukat Kötü Sonuçlar Sebebiyle Mahkemeye Taşınan Operasyonları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2026 - 09:28

Günümüzde estetik operasyonlar oldukça popüler hale geldi. Ayrıca hemen hemen herkes için de ulaşılabilir hale geldi. Tıp ve teknolojinin gelişmesiyle de ortaya gerçekten kusursuz sonuçlar çıkabiliyor. Fakat yine de her operasyonda beklenmeyen sonuçlarla karşılaşma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle, estetik operasyonlara karar verirken dikkatli olunmalı ve olası riskler göz önünde bulundurulmalıdır. 

'av.dogaeser' en çok mahkemeye taşınan estetik operasyonları ve sebeplerini açıkladı. Bazı hastaların yaşadığı mağduriyet, bu operasyonları planlayanları biraz düşündürdü.

Peki bunların dışında en çok şikayette bulunulen estetik operasyonlar hangileri?

Peki bunların dışında en çok şikayette bulunulan estetik operasyonlar hangileri?

  • Burun Estetiği (Rinoplasti): En çok revizyon istenen işlem. Milimetrik hatalar bile asimetriye veya nefes alma sorunlarına yol açabiliyor.

  • Meme Protezi: Vücudun silikonu reddetmesi, protezin sertleşmesi veya iki meme arasında bariz asimetri oluşma riski bulunuyor. 

  • Liposuction (Yağ Aldırma): Yağ homojen alınmazsa deride çökme ve dalgalanma oluyor. Nadiren de olsa hayati risk taşıyan yağ embolisi görülebiliyor.

  • Yüz Germe: En büyük risk sinir hasarıdır. Bu da geçici veya kalıcı yüz felcine neden olabiliyor. Ayrıca dikiş yerlerinde doku ölümü yaşanabiliyor.

  • Kombine Ameliyatlar: Aynı anda birden fazla bölgenin yapılması son dönemde çok yaygın. Ameliyat süresi uzadığı için pıhtı atma (emboli) ve anestezi komplikasyonları artıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
