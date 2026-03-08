MART
İran’ın Petrol Depoları Hedef Alındı: Sokaklara Sızan Petrol Alev Alev Yandı

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.03.2026 - 09:15

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dün akşam da devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bu gece onları sert vuracağız” açıklaması sonrasında Tahran’da bulunan petrol depoları hedef alındı. Patlamalar sonrasında çıkan dumanlar kentin her yerinden görülürken, sokaklara yayılan petrol de alev alev yandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 1 haftayı tamamlarken, dün gece Tahran’da petrol depoları hedef alındı.

Fars Haber Ajansı’na konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğruladı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.

Sokağa dökülen petrol alev alev yandı

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'ın kuzeybatı bölgesindeki Şehran petrol deposunun vurulması sonrası sızan petrolün otoyol boyunca yandığı görüldü.

Sosyal medyada, Tahran'da Şehran petrol deposundan sızan yakıtın yol boyunca yandığı görüntüler paylaşıldı.

Şehrin kuzeybatı bölgesinde, Cennet Abad semtindeki Kulsar Caddesi'nde yükselen alevlerin trafiği olumsuz etkilediği gözlendi.

İran'da korku dolu anlar

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
