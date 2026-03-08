İran’ın Petrol Depoları Hedef Alındı: Sokaklara Sızan Petrol Alev Alev Yandı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dün akşam da devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bu gece onları sert vuracağız” açıklaması sonrasında Tahran’da bulunan petrol depoları hedef alındı. Patlamalar sonrasında çıkan dumanlar kentin her yerinden görülürken, sokaklara yayılan petrol de alev alev yandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 1 haftayı tamamlarken, dün gece Tahran’da petrol depoları hedef alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sokağa dökülen petrol alev alev yandı
İran'da korku dolu anlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın