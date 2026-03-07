8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Arkana Korkuyla Bakmadan Yürüyene Dek...
Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Her gün en az iki kadın, erkek şiddetiyle hayattan koparılıyor. Anıt Sayaç verilerine göre, 18 yılda 5 bin 655 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Yan masanızda hayallerini anlatan o neşeli ses, belki her sabah durakta karşılaştığınız o tanıdık yüz... Hepsinin yaşam hakkı ellerinden alındı. Failler aramızda dolaşırken, 8 Mart, öldürülen her kadının ardından adalet mücadelesi vermenin günüdür. 8 Mart, gece sokakta yürürken arkasına bakma ihtiyacı hisseden her kadının bu korkusunu bitirme günüdür... 8 Mart, çiçeklerin değil, hesabı sorulmamış hayatların günüdür.
Bu gördüğünüz görselde, öldürülen binlerce kadından sadece bir kısmının ismi yazıyor.
18 yılda 5 bin 655 kadın katledildi.
8 Mart, gece sokakta yürürken arkasına bakma ihtiyacı hisseden her kadının bu korkusunu bitirme günüdür...
