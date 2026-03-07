8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Arkana Korkuyla Bakmadan Yürüyene Dek...

Belki bu görseli ilk gördüğünüz an 'yanlış görsel' koyduğumuzu düşünebilirsiniz. 'Bu ne?' diye düşünüp gözlerinizi kısıp ne olduğunu anlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu görselde hayattan koparılan kadınların isimleri yazıyor. Birçoğumuzun sadece çizgiden ibaret gördüğü bu görselde öldürülen yüzlerce, binlerce kadının adı yer alıyor.

Birçoğuyla sokakta yürürken karşılaştık, birçoğuyla aynı otobüsü bekledik... Belki birçoğuyla aynı kafede otururken göz göze geldik. Birçoğunun yan masada konuştuğu hayallerine kulak misafiri olduk, hepsiyle aynı gökyüzüne bakıp iç geçirdik, aynı anda farklı yerlerde aynı gelecek planları kurduk. Hayata inancı olan, gelecek planı yapan, gülmeyi çok seven kadınlar bir erkek tarafından yaşamdan koparıldı.

Gözlerinizi kısmayın; burada yazan isimlere iyi bakın. Onlar bizim komşumuz, arkadaşımız, kardeşimizdi...