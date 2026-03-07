Tarihe Damga Vurmuş Kadınlardan İlham Veren 15 Etkileyici Söz
Tarih boyunca dünyayı değiştiren sayısız kadın oldu. Kimi bilimde çığır açtı, kimi siyasette dengeleri değiştirdi. Bazıları ise yazdıklarıyla, söyledikleriyle milyonlara ilham verdi. Aradan yüzyıllar geçse de sözleri hala etkisini koruyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tarihe damga vurmuş kadınların en etkileyici sözlerine bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bana karşı zafer kazandırtmayacağım." - Kleopatra
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tanrı bana bir kadının zayıf vücudunu vermiş olsa da bir kralın yüreğine sahibim." -I. Elizabeth
"En iyi danışmanımız kendi hislerimizdir." -Jeanne d’Arc
"Siyasette bir şeyi söyletmek istiyorsanız bir erkekten isteyin. Bir şeyi yaptırmak istiyorsanız bir kadından isteyin." -Margaret Thatcher
"İnsanlar görevlerini unutmaya ama haklarını hatırlamaya meyillidir." -Indira Gandhi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Başarımı şuna bağlıyorum; ne kimseden özür diledim ne de kimse benden özür diledi." -Florence Nightingale
"Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor." -Eleanor Roosevelt
"Hareket etmeyen zincirlerini fark edemez." -Rosa Luxemburg
"Demokrasi en iyi intikamdır." -Benazir Butto
"İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun." -Marie Curie
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Zeki olup da aptal görünmek kadar iyi bir şey yoktur." -Agatha Christie
"Kadın gibi değil erkek gibi yaşadım. Canım ne istiyorsa onu yaptım, kendimi geçindirecek kadar para kazandım ve yalnız kalmaktan korkmadım." -Katharine Hepburn
"Bir mutluluk kapısı kapandığında bir başkası açılır; fakat çoğu zaman kapanan kapıya o kadar uzun bakarız ki açılan kapıyı göremeyiz." -Helen Keller
"Kendi bedenine sahip olmayan ve bedenini kontrol edemeyen bir kadın özgür değildir." -Margaret Sanger
"Kadınların erkek korumasına ihtiyacı yoktur ama kendilerini korumayı öğrenmeye ihtiyacı vardır." -Susan B. Anthony
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın