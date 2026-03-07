MART
Tarihe Damga Vurmuş Kadınlardan İlham Veren 15 Etkileyici Söz

8 Mart
Gökçe Cici
Gökçe Cici
08.03.2026 - 00:01

Tarih boyunca dünyayı değiştiren sayısız kadın oldu. Kimi bilimde çığır açtı, kimi siyasette dengeleri değiştirdi. Bazıları ise yazdıklarıyla, söyledikleriyle milyonlara ilham verdi. Aradan yüzyıllar geçse de sözleri hala etkisini koruyor. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tarihe damga vurmuş kadınların en etkileyici sözlerine bakalım!

"Bana karşı zafer kazandırtmayacağım." - Kleopatra

Mısır’ın en ünlü kraliçelerinden Kleopatra, genç yaşta tahta çıktı ve zekâsı sayesinde ülkesini uzun süre ayakta tutmayı başardı. Dokuz dil bilen kraliçe, dönemin en güçlü siyasi figürlerinden biri olarak tarihe geçti.

"Tanrı bana bir kadının zayıf vücudunu vermiş olsa da bir kralın yüreğine sahibim." -I. Elizabeth

İngiltere tarihinin en güçlü hükümdarlarından biri olan Kraliçe Elizabeth, ülkesine siyasi ve ekonomik açıdan parlak bir dönem yaşattı. Hiç evlenmeyerek kendisini İngiltere ile “evli” ilan etti.

"En iyi danışmanımız kendi hislerimizdir." -Jeanne d’Arc

Fransa’nın ulusal kahramanı olarak kabul edilen Jeanne d’Arc, henüz genç yaşta Fransız ordusuna katıldı. İngilizlere karşı savaşırken yakalanarak idam edildi. Ölümünden yıllar sonra azize ilan edildi.

"Siyasette bir şeyi söyletmek istiyorsanız bir erkekten isteyin. Bir şeyi yaptırmak istiyorsanız bir kadından isteyin." -Margaret Thatcher

İngiltere’nin ilk kadın başbakanı olan Thatcher, sert politikaları nedeniyle “Demir Leydi” lakabıyla anıldı. Soğuk Savaş döneminin en etkili liderlerinden biri olarak kabul edilir.

"İnsanlar görevlerini unutmaya ama haklarını hatırlamaya meyillidir." -Indira Gandhi

Hindistan’ın ilk ve tek kadın başbakanı olan Gandhi, ülkesini zor dönemlerde yönetti. 20. yüzyılın en güçlü siyasi figürlerinden biri olarak kabul edilir.

"Başarımı şuna bağlıyorum; ne kimseden özür diledim ne de kimse benden özür diledi." -Florence Nightingale

Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Nightingale, Kırım Savaşı sırasında yaralı askerler için büyük mücadele verdi. Sağlık hizmetlerinde devrim yaratan çalışmalar yaptı.

"Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor." -Eleanor Roosevelt

ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’in eşi olan Roosevelt, insan hakları mücadelesiyle tanındı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nin hazırlanmasında önemli rol oynadı.

"Hareket etmeyen zincirlerini fark edemez." -Rosa Luxemburg

Marksist düşünür ve aktivist Rosa Luxemburg, Almanya’da sosyal devrim için mücadele etti. Yazıları ve fikirleri bugün hala siyaset ve ekonomi tartışmalarında yer buluyor.

"Demokrasi en iyi intikamdır." -Benazir Butto

Pakistan’ın seçilmiş ilk kadın başbakanı olan Butto, ülkesini askeri yönetimden demokrasiye taşımak için mücadele etti. 2007 yılında bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

"İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun." -Marie Curie

Nobel Ödülü kazanan ilk kadın bilim insanı olan Curie, radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla bilim dünyasında çığır açtı. Aynı zamanda iki Nobel kazanan ilk insan oldu.

"Zeki olup da aptal görünmek kadar iyi bir şey yoktur." -Agatha Christie

Polisiye edebiyatın en önemli isimlerinden biri olan Christie, yazdığı romanlarla dünya çapında ün kazandı. Eserleri bugün hala milyonlarca okura ulaşıyor.

"Kadın gibi değil erkek gibi yaşadım. Canım ne istiyorsa onu yaptım, kendimi geçindirecek kadar para kazandım ve yalnız kalmaktan korkmadım." -Katharine Hepburn

Hollywood tarihinin en güçlü kadın oyuncularından biri kabul edilen Katharine Hepburn, bağımsız yaşam tarzı ve güçlü karakteriyle tanındı. Kariyeri boyunca dört kez Oscar kazanarak sinema tarihine geçti.

"Bir mutluluk kapısı kapandığında bir başkası açılır; fakat çoğu zaman kapanan kapıya o kadar uzun bakarız ki açılan kapıyı göremeyiz." -Helen Keller

Görme ve işitme engelli olmasına rağmen eğitim almayı başaran Helen Keller, dünya çapında ilham veren bir figür haline geldi. Yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalar milyonlarca kişiye umut verdi.

"Kendi bedenine sahip olmayan ve bedenini kontrol edemeyen bir kadın özgür değildir." -Margaret Sanger

Kadınların doğum kontrol hakkı için mücadele eden Margaret Sanger, modern doğum kontrol hareketinin öncülerinden biri kabul edilir. Çalışmaları kadınların sağlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

"Kadınların erkek korumasına ihtiyacı yoktur ama kendilerini korumayı öğrenmeye ihtiyacı vardır." -Susan B. Anthony

Kadınların oy kullanma hakkı için mücadele eden en önemli isimlerden biri olan Susan B. Anthony, ABD’de kadın hakları hareketinin öncülerinden kabul edilir. 19. yüzyılda yürüttüğü kampanyalar ve konuşmalar kadınların siyasi hak kazanımında büyük rol oynadı. Bugün adı, kadınların eşitlik mücadelesinin sembollerinden biri olarak anılıyor.

