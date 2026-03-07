MART
Haberler
Genel Kültür
Tarih
İsimlerini Belki Duymadınız Ama Bugün Sahip Olduğumuz Birçok Şeyi Onlara Borçluyuz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
08.03.2026 - 00:31

Bugün kullandığımız pek çok teknoloji, tedavi yöntemi ve günlük yaşamı kolaylaştıran sayısız buluş isimleri çoğu zaman yeterince anılmayan kadın bilim insanları ve mucitlerin imzasını taşıyor. Tarihin gölgesinde kalmış bu isimler, yalnızca kendi dönemlerini değil, modern dünyanın işleyişini de derinden etkiledi. İşte bugün sahip olduğumuz birçok şeyi borçlu olduğumuz, ancak adını belki de ilk kez duyacağınız o öncü kadınlar...

Marie Curie

Marie Curie

Hem Fizik hem de Kimya dalında Nobel kazanan ilk bilim insanı olan Marie Curie, radyum ve polonyum elementlerini keşfederek modern radyoloji ve nükleer fiziğin temellerini attı. Birinci Dünya Savaşı sırasında geliştirdiği mobil X-ışını araçları sayesinde yaralı askerlerin cephede hızlı şekilde teşhis edilmesi mümkün oldu. “Küçük Curieler” olarak bilinen bu araçlar, modern mobil sağlık hizmetlerinin öncülerinden biri kabul ediliyor.

Lise Meitner

Lise Meitner

Nükleer fisyonun teorik açıklamasını yapan Lise Meitner, atom çekirdeğinin parçalanması sırasında açığa çıkan büyük enerjiyi bilimsel olarak ortaya koyarak Atom Çağı’nın kapısını araladı. Ancak Nobel Ödülü bu keşif için çalışma arkadaşı Otto Hahn’a verildi ve Meitner görmezden gelindi. Buna rağmen Meitner, nükleer enerjinin silah olarak kullanılmasına karşı çıkarak Manhattan Projesi’ne katılmayı reddetti.

Ada Lovelace

Ada Lovelace

Ada Lovelace, Charles Babbage’ın Analitik Makine projesi üzerinde çalışırken tarihin ilk bilgisayar algoritmasını yazdı ve bu nedenle ilk bilgisayar programcısı kabul ediliyor. Lovelace’ın en önemli katkısı, makinelerin yalnızca hesaplama değil bilgi işleme amacıyla da kullanılabileceğini öngörmesiydi. Bu fikir, modern yazılım ve bilgisayar biliminin temelini oluşturdu.

Gertrude B. Elion

Gertrude B. Elion

Gertrude B. Elion, geliştirdiği ilaçlarla modern farmakolojide devrim yarattı ve 1988’de Nobel Ödülü kazandı. Organ nakillerinde kullanılan ilk etkili bağışıklık baskılayıcı ilaçların geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Ayrıca herpes tedavisinde kullanılan asiklovir gibi birçok ilaç da onun çalışmalarının ürünü.

Virginia Apgar

Virginia Apgar

Virginia Apgar, yeni doğan bebeklerin sağlık durumunu hızlı şekilde değerlendirmek için geliştirilen Apgar Skoru sisteminin mucidi. Bu test; kalp atışı, solunum, kas tonusu, refleks ve ten rengi gibi beş kritere bakarak bebeğin doğum sonrası durumunu birkaç saniye içinde belirlemeyi sağlıyor. Günümüzde dünyanın hemen her hastanesinde uygulanıyor.

Florence Nightingale

Florence Nightingale

Modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale, Kırım Savaşı sırasında hastanelerde hijyen ve sanitasyon standartlarını kökten değiştirdi. Hava sirkülasyonu, temiz su ve sterilizasyon kurallarını sistemli şekilde uygulayarak ölüm oranlarını dramatik biçimde düşürdü. Ayrıca sağlık verilerini analiz etmek için istatistiksel grafikler geliştirdi.

Jocelyn Bell Burnell

Jocelyn Bell Burnell

1967’de pulsar adı verilen nötron yıldızlarını keşfeden Jocelyn Bell Burnell, modern astrofiziğin en önemli keşiflerinden birine imza attı. Ancak Nobel Fizik Ödülü bu keşif için danışmanına verildi ve Burnell ödülün dışında bırakıldı. Burnell daha sonra aldığı büyük ödüllerin parasını genç araştırmacılara burs olarak bağışladı.

Margaret E. Knight

Margaret E. Knight

Margaret E. Knight, bugün marketlerde gördüğümüz düz tabanlı kağıt alışveriş torbalarının üretimini mümkün kılan makinenin mucidi. 1871’de patentini aldığı bu makine ambalaj sektöründe büyük bir dönüşüm yarattı. Buluşunu çalmaya çalışan bir adamı mahkemede yenerek patentini geri alması da bilim tarihinde dikkat çeken bir mücadele örneği.

Mary Sherman Morgan

Mary Sherman Morgan

Mary Sherman Morgan, ABD’nin ilk uydusu Explorer 1’i uzaya gönderen roketin yakıtı olan Hydyne karışımını geliştirdi. Bu yakıt, mevcut roket motorlarının gücünü artırarak Amerika’nın uzay yarışında önemli bir başarı elde etmesini sağladı. Morgan böylece ABD’nin uzay programında kritik rol oynayan isimlerden biri oldu.

Katsuko Saruhashi

Katsuko Saruhashi

Japon bilim insanı Katsuko Saruhashi, okyanusların karbondioksit döngüsünü ölçmeye yarayan Saruhashi Tablosu adlı yöntemi geliştirdi. Bu çalışma, okyanusların iklim sistemi üzerindeki etkilerini anlamada büyük rol oynadı. Ayrıca nükleer testlerin okyanuslardaki radyoaktif yayılımını araştırarak çevre bilimine önemli katkılar sağladı.

Shirley Ann Jackson

Shirley Ann Jackson

Teorik fizikçi Shirley Ann Jackson’ın yarı iletkenler ve optik malzemeler üzerine yaptığı çalışmalar, modern telekomünikasyon teknolojilerinin gelişimine katkı sağladı. Fiber optik iletişim altyapısının oluşmasında önemli bilimsel temel sundu. Bu teknoloji günümüzde internet ve küresel veri iletişiminin bel kemiği.

Hedy Lamarr

Hedy Lamarr

Hollywood yıldızı olarak tanınan Hedy Lamarr, aynı zamanda frekans atlamalı yayılı spektrum teknolojisinin mucitlerinden biri. Bu sistem radyo sinyallerinin farklı frekanslar arasında sürekli değişmesini sağlayarak iletişimi daha güvenli hale getiriyor. Bugün Wi-Fi, Bluetooth ve GPS teknolojilerinin temel prensiplerinden biri bu fikir.

Stephanie Kwolek

Stephanie Kwolek

Stephanie Kwolek, çeliğe göre çok daha hafif ama son derece dayanıklı olan Kevlar adlı sentetik elyafı geliştirdi. Kevlar bugün kurşun geçirmez yeleklerden uçak parçalarına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bu buluş sayesinde sayısız insanın hayatı kurtuldu.

Grace Hopper

Grace Hopper

Grace Hopper, bilgisayarların insan diline yakın komutlarla programlanmasını sağlayan ilk derleyici (compiler) sistemini geliştirdi. Bu yenilik, programlamayı çok daha erişilebilir hale getirerek yazılım mühendisliğinin gelişimini hızlandırdı. Hopper ayrıca COBOL programlama dilinin geliştirilmesine de öncülük etti.

Özlem Türeci

Özlem Türeci

BioNTech’in kurucularından Özlem Türeci, mRNA teknolojisine dayanan COVID-19 aşısının geliştirilmesinde kilit rol oynadı. Bu teknoloji, bağışıklık sistemine virüse karşı nasıl tepki vereceğini öğreten genetik talimatlar kullanıyor. mRNA platformu, gelecekte kanser ve birçok hastalık için yeni tedavilerin önünü açabilecek bir yöntem olarak görülüyor.

