İsimlerini Belki Duymadınız Ama Bugün Sahip Olduğumuz Birçok Şeyi Onlara Borçluyuz

Bugün kullandığımız pek çok teknoloji, tedavi yöntemi ve günlük yaşamı kolaylaştıran sayısız buluş isimleri çoğu zaman yeterince anılmayan kadın bilim insanları ve mucitlerin imzasını taşıyor. Tarihin gölgesinde kalmış bu isimler, yalnızca kendi dönemlerini değil, modern dünyanın işleyişini de derinden etkiledi. İşte bugün sahip olduğumuz birçok şeyi borçlu olduğumuz, ancak adını belki de ilk kez duyacağınız o öncü kadınlar...