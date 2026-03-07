Donald Trump Bu Kez de Latin Amerika Ülkeleri ve Liderlerini Tehdit Etti
ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran hakkında konuşan Trump, “Nükleer silaha çok yaklaşmışlardı. İran’da işler çok iyi gidiyor. Bu saldırıyı yapmasaydık, nükleer silahları olacaktı” ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Güney Amerika ülkelerine yönelik sert uyarılarda bulunarak, “Bazılarınız tehlikede. Füze kullanmamızı isterseniz, kullanırız. Son derece isabetliler” dedi.
İran'a yatıkları saldırıyı "Dünyaya iyilik" diye niteledi.
"Füze kullanmamızı isterseniz, kullanırız. Piuv!"
