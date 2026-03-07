MART
Donald Trump Bu Kez de Latin Amerika Ülkeleri ve Liderlerini Tehdit Etti

Hakan Karakoca
07.03.2026 - 20:28

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran hakkında konuşan Trump, “Nükleer silaha çok yaklaşmışlardı. İran’da işler çok iyi gidiyor. Bu saldırıyı yapmasaydık, nükleer silahları olacaktı” ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Güney Amerika ülkelerine yönelik sert uyarılarda bulunarak, “Bazılarınız tehlikede. Füze kullanmamızı isterseniz, kullanırız. Son derece isabetliler” dedi.

İran'a yatıkları saldırıyı "Dünyaya iyilik" diye niteledi.

Trump’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bu saldırıyı yapmasaydık nükleer silahları olacaktı. Nükleer silaha çok yaklaşmışlardı. İran’da çok iyi gidiyoruz. 3 günde 42 İran donanma gemisini vurduk. Saldırı 0’dan 10’a nasıl gidiyor diyorlar, ben ‘15’ diyorum. Bütün iletişim sistemleri ortadan kalktı. Bu savaş tüm dünya için iyilik aslında.”

"Füze kullanmamızı isterseniz, kullanırız. Piuv!"

Trump ayrıca Güney Amerika ülkelerinin yer aldığı basın toplantısında liderleri adeta tehdit etti. Trump o anlarda şu ifadeleri kullandı:

'Bazılarınız tehlikede. Füze kullanmamızı isterseniz, kullanırız. Piuv! Son derece isabetliler, tam oturma odasına isabet ediyorlar. Küba'da yakında büyük bir değişim yaşanacak. Küba yolun sonuna geldi.'

