Yeraltı’nın Başrolü Devrim Özkan Dizinin Hayatına Etkisinden Bahsetti

Elif Sude Yenidoğan
07.03.2026 - 20:24

NOW ekranlarının son zamanlarda en popüler işi haline gelen Yeraltı yeni bölümleriyle yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş’ın başrollerinde olduğu yapım henüz ilk bölümlerinde olsa da kısa sürede sabit bir izleyici kitlesi kazanmayı başardı. Şimdiyse Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan dizinin hayatına olan etkisinden söz etti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Çarşamba günlerinin yeni favorisi olan Yeraltı yayınlanmasıyla birlikte reyting listelerini altüst etti.

Mafya konulu dizilerin büyük bir ilgi gördüğü gerçeğini Yeraltı ile bir kez daha anlamış olduk. Her yeni bölümle birlikte seyircilerden “Kurtlar Vadisi gibi kaliteli dizi” yorumları art arda gelmeye başladı. 

Devrim Özkan’ı gören muhabirler de dizinin biricik başrolünü bulmuşken Yeraltı’na dair soruları da es geçmedi. Özkan, dizide Ceylan’a “ömrüm” diye hitap edilmesinin gerçek hayatına da yansıdığını, yemek siparişlerini bile artık “ömrüm” diye aldığını anlattı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
