Yeraltı’nın Başrolü Devrim Özkan Dizinin Hayatına Etkisinden Bahsetti

Mafya konulu dizilerin büyük bir ilgi gördüğü gerçeğini Yeraltı ile bir kez daha anlamış olduk. Her yeni bölümle birlikte seyircilerden “Kurtlar Vadisi gibi kaliteli dizi” yorumları art arda gelmeye başladı.

Devrim Özkan’ı gören muhabirler de dizinin biricik başrolünü bulmuşken Yeraltı’na dair soruları da es geçmedi. Özkan, dizide Ceylan’a “ömrüm” diye hitap edilmesinin gerçek hayatına da yansıdığını, yemek siparişlerini bile artık “ömrüm” diye aldığını anlattı.