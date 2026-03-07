onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hayal Köseoğlu, Kilo Verme Süreciyle İlgili Yaşadığı Baskıyı Anlattı

Hayal Köseoğlu, Kilo Verme Süreciyle İlgili Yaşadığı Baskıyı Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.03.2026 - 19:32

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, oyunculuk sektöründe kilo konusuna olan bakış açısından söz etti ve kendi yaşadığı olayları dile getirdi. Dizi film sektöründe belli bir güzellik algısı olduğu hep anlatılan konulardan. Kilo da bu konuda değinilen unsurlardan. Köseoğlu da görece fazla kiloları nedeniyle annesinden ve sektördeki isimlerden aldığı yorumları anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, YouTube’da yayınlanan Katarsis programının yeni konuğuydu.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, YouTube’da yayınlanan Katarsis programının yeni konuğuydu.

Arkadaşlar İyidir, Mahkum, Mucize Doktor gibi işlerle tanınan Hayal Köseoğlu son dönemlerde gündemden düşmeyen isimlerden. Geçtiğimiz aylarda final yapan Bahar dizisindeki rolüyle de adından söz ettiren Köseoğlu, Katarsis programında kilo konusunda çevresinden aldığı yorumları dile getirdi. Annesinin “Çok güzelsin ama kilo vermen gerek” dediğini anlatan oyuncu, gittiği proje görüşmelerinde de kilo vermesi gerektiğine dair geri dönüşler aldığını söyledi. 

Ancak asıl yıldızını parlatan projede kilo almasının istendiğini ve kendini çok daha iyi hissettiğini ekledi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın