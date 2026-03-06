Sevgili Başak, bugün Merkür ve Güneş, Balık burcunda bir araya geliyor. Karşıt burcunda meydana gelen bu kavuşum, finansal konular üzerinde daha net düşünmeni sağlayacak bir enerji yaratıyor. Ortaklaşa yatırımların, borçların veya diğer para meselelerin üzerinde bir aydınlanma yaşayabilirsin. Bir hesabın kapanışını görebilir, belki de karmaşık bir mali tablonun netleştiğini fark edebilirsin.

Bugün, risk almak yerine detaylı analizler yapmanın daha doğru olacağı bir gün. Gizli kalmış bir detayın ortaya çıkabileceği bir zaman dilimindeyiz. Özellikle öğleden sonra yapacağın konuşmalar, finansal yükünü hafifletebilir. Unutma ki kontrol sende!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün yoğun bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Partnerinle arandaki tutku daha da derinleşebilir. Fiziksel çekim kadar duygusal paylaşımların da önem kazandığı bir dönemdesin. Eğer bekar isen, gizemli biri ilgini çekebilir... Bu kişi üzerinde hemen çözümlemeler yapmak yerine, enerjisini anlamaya çalışabilirsin. Belki de bu sayede aşkı akışına bırakır, kalbinin sesini dinler ve duygularına kapılıp olduğu gibi yaşarsın her şeyi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…