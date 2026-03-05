Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Venüs, Koç burcuna geçiş yapıyor ve bu senin kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Üstlerin ve otorite figürlerinin gözleri üzerinde olacak, belki de uzun zamandır beklediğin bir onay ya da geri dönüş bugün çalışma masana düşecek. Bu süreçte yöneticilerle konuşurken duygusal olmaktan ziyade profesyonel ve net bir tavır sergilemen gerektiğini ise aklından çıkarma!

Tüm bu gelişmelerin peşi sıra, kariyerinle ilgili önemli ve radikal bir karar alma noktasına gelebilirsin. Yeni bir görev tanımı, sorumluluk artışı ya da departman değişikliği gibi konular gündeme gelebilir. Venüs'ün etkisi altında cesur adımlar atarsan, zirveye tırmanabilir ve daha yüksek hedeflere ulaşabilirsin. Bu arada imajında küçük bir değişiklik yapmayı hiç düşündün mü? Bunu bir dene deriz, zira tek bir dokunuşla profesyonel algını tamamen olumlu yönde etkileyebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kariyerine olan yoğun odaklanman partnerini biraz ihmal etmene neden olabilir. Galiba başarılı olma telaşına ve profesyonel hayata hafta sonu molası vermeyi düşünmelisin. Partnerinle bu akşam yola çıkmaya ve bir kaçamak yapmaya ne dersin? Tabii eğer bekarsan, iş ortamında ya da profesyonel bir etkinlikte karizmasıyla dikkatini çeken biriyle karşılaşabilirsin. Belki de onun rüzgarına kapılıp flört de edebilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…