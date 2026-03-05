İspanyolca Konuşan Ali Rıza Bey! Yaprak Dökümü’nün İspanyolca Dublajı Gündem Oldu

İspanya, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve İsrail-ABD’nin İran’a saldırısına karşı net tutum sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump’a ise adeta rest çekmesi Türk kullanıcılar tarafından alkışlarla karşılandı. X’te İspanya’yı destekleyen paylaşımların artması üzerine üzerine iki ülke kullanıcıları arasında dostluk köprüsü kuruldu. Türk kullanıcılar İspanyollara dair sevgi ve goygoy mesajlarını iletirken İspanyol kullanıcıların da bizden aşağı kalır yanının olmadığı görüldü… Öyle ki internetin derin kuyularından Yaprak Dökümü’nün İspanyolca dublajlı versiyonu da ortaya çıkarıldı. İspanyolca konuşan Ali Rıza Bey’e hiç alışkın olmadığımızı söyleyebiliriz….