İspanyolca Konuşan Ali Rıza Bey! Yaprak Dökümü’nün İspanyolca Dublajı Gündem Oldu
İspanya, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve İsrail-ABD’nin İran’a saldırısına karşı net tutum sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump’a ise adeta rest çekmesi Türk kullanıcılar tarafından alkışlarla karşılandı. X’te İspanya’yı destekleyen paylaşımların artması üzerine üzerine iki ülke kullanıcıları arasında dostluk köprüsü kuruldu. Türk kullanıcılar İspanyollara dair sevgi ve goygoy mesajlarını iletirken İspanyol kullanıcıların da bizden aşağı kalır yanının olmadığı görüldü… Öyle ki internetin derin kuyularından Yaprak Dökümü’nün İspanyolca dublajlı versiyonu da ortaya çıkarıldı. İspanyolca konuşan Ali Rıza Bey’e hiç alışkın olmadığımızı söyleyebiliriz….
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
