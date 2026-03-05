onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İspanyolca Konuşan Ali Rıza Bey! Yaprak Dökümü’nün İspanyolca Dublajı Gündem Oldu

İspanyolca Konuşan Ali Rıza Bey! Yaprak Dökümü’nün İspanyolca Dublajı Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.03.2026 - 18:23

İspanya, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve İsrail-ABD’nin İran’a saldırısına karşı net tutum sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump’a ise adeta rest çekmesi Türk kullanıcılar tarafından alkışlarla karşılandı. X’te İspanya’yı destekleyen paylaşımların artması üzerine üzerine iki ülke kullanıcıları arasında dostluk köprüsü kuruldu. Türk kullanıcılar İspanyollara dair sevgi ve goygoy mesajlarını iletirken İspanyol kullanıcıların da bizden aşağı kalır yanının olmadığı görüldü… Öyle ki internetin derin kuyularından Yaprak Dökümü’nün İspanyolca dublajlı versiyonu da ortaya çıkarıldı. İspanyolca konuşan Ali Rıza Bey’e hiç alışkın olmadığımızı söyleyebiliriz….

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Yaprak Dökümü
Dizi

Yaprak Dökümü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karşınızda İspanyolca konuşan Ali Rıza Bey....

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın