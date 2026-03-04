Sevgili Yay, bugün Güneş'in Balık burcundan aldığı enerji, iş hayatında yürüttüğün bazı projelerde esnekliği ön plana çıkarıyor. Disiplinli bir tutum sergilemek ve fazla ciddi olmak yerine biraz rahatlamaya ne dersin? İşleri akışına bırakmayı ve zamanla her şeyin yerli yerine oturması için bir şans vermeyi düşünmelisin.

Zaten haftanın bitmesine az kaldı. Ve sen bu hafta bir hayli çalıştın. Şimdi ise izleme vakti. Bakalım, emeklerine değecek mi? Bu süreçte sabretmek ve işin akışına hızlı müdahalelerde bulunmamak seni biraz zorlayabilir ama endişelenme, kurduğun düzen tıkır tıkır işleyecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iletişim ve netlik önem kazanıyor. Eğer bekarsan, flört etmeye beklentilerini açıklayarak başlamalısın. Yeni tanışmalar heyecan verici olabilir ama kimseyi kandırmamalısın, değil mi? Her ne kadar çokça etkilensen de hayatının aşkı gibi davranmamalı, istediğin anı yaşamak ise bunu söylemelisin. Bu açık iletişim benzer arzulara sahip olduğun kişilerle bir araya getirecektir seni! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…