Sevgili Oğlak, bugün Güneş, Satürn ile kozlarını paylaşırken, hayatında önemli rol oynayan bir planda değişiklik söz konusu olabilir. Bir anda değişen planlar, paniklemene yol açabilir. Ancak sakin olmalı ve düzeni yeniden inşa edeceğine inanmalısın. Zira, şartlar her ne kadar zorlu olsa da sen her zaman bir yolunu bulursun. Değil mi? Tam da bu noktada disiplinli, kuralcı ve hırslı yanlarını ortaya çıkarmalısın.

Hafta bitmeden tüm işleri tamamlamak istediğini tahmin edebiliyoruz. Tabii bir uyarıda da bulunmak istiyoruz: Acele etme! Gerekeni yapacak ve düzeni kuracaksın ama bugün kuralları esnetmek ya da alıştığın yolların dışına çıkmak da aklında olmalı.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise flört etme enerjisi yerine daha ciddi bir yaklaşımın hakim olabileceği bir döneme giriyorsun. Seçiciliğin artabilir ve belki de daha önce göz ardı ettiğin bazı kriterler önem kazanabilir. Güven vermeyen durumlar ve ilişkiler karşısında mesafeyi korumak, senin için daha önemli hale gelebilir. Bu, belki de kalbinin kapılarını daha sağlam bir ilişkiye açmak için gereken adımı atabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…