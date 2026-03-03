Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki hareketlilik, hayatının önemli bir alanında değişikliklerin habercisi olabilir. Zira Güneş, Satürn ile kozlarını paylaşırken, sen de flört etme enerjisi yerine daha ciddi bir yaklaşımın hakim olabileceği bir döneme giriyorsun. Belki de artık kalbini hızlı atacak birine değil, seni anlayan ve seninle aynı değerleri paylaşan birine ihtiyaç duyuyorsun. Seçiciliğinin arttığını hissedebilir ve belki de daha önce göz ardı ettiğin bazı kriterler önem kazanabilir. Belki de artık sadece dış görünüşe değil, iç dünyaya daha çok önem veriyorsun.

Güven vermeyen durumlar ve ilişkiler karşısında mesafeyi korumak, senin için daha önemli hale gelebilir. Belki de artık kalbini kırmış olan insanlara karşı daha dikkatli olman gerekiyor. Bu, belki de kalbinin kapılarını daha sağlam bir ilişkiye açmak için gereken adımı atmanı sağlayabilir. Belki de artık kalbini tamamen açmak için doğru kişiyi bekliyorsundur! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…