Uzun Süreli Savaşa Hazırlanan İran Gıda İhracatına Yasak Getirdi

ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak birçok Körfez ülkesine füze gönderen İran’dan savaşın seyrine yönelik ilginç bir karar geldi. İran basınında yer alan bilgilere göre, İran’da gıda ihracatı yasaklandı. Başkent Tahran’da çok sayıda kişinin savaş nedeniyle gıda stoğu yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan İran’da dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi’nin binası da vuruldu. Bina, Kum kentinde bulunuyordu.