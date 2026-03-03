onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uzun Süreli Savaşa Hazırlanan İran Gıda İhracatına Yasak Getirdi

Uzun Süreli Savaşa Hazırlanan İran Gıda İhracatına Yasak Getirdi

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.03.2026 - 18:50

ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak birçok Körfez ülkesine füze gönderen İran’dan savaşın seyrine yönelik ilginç bir karar geldi. İran basınında yer alan bilgilere göre, İran’da gıda ihracatı yasaklandı. Başkent Tahran’da çok sayıda kişinin savaş nedeniyle gıda stoğu yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan İran’da dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi’nin binası da vuruldu. Bina, Kum kentinde bulunuyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz hafta sonu ABD ve İsrail’in bombalarının hedefi olan İran’ın karşılığı, birçok Körfez ülkesine füze göndermek olmuştu. İran ayrıca İsrail’in Tel Aviv kentini de vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ABD ve İsrail’in bombalarının hedefi olan İran’ın karşılığı, birçok Körfez ülkesine füze göndermek olmuştu. İran ayrıca İsrail’in Tel Aviv kentini de vurmaya devam ediyor.

Orta Doğu’da savaş yeniden başlarken, İran’dan savaşın seyrine yönelik ilginç bir hamle geldi. İran basını, ülkeden gıda ihracatının yasaklandığını duyurdu.

BBC Farsça Muhabiri Ghoncheh Habibiazad ise Tahran’da pek çok kişinin çatışmaların daha uzun süreceğine yönelik endişeyle gıda stoku yaptığını aktardı.

İran’ın kritik binası bombaların hedefi oldu.

İran’ın kritik binası bombaların hedefi oldu.

İran’da dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi’nin Kum kentindeki Resalat Meydanı’nda bulunan binası vuruldu. Saldırı sırasında binanın boş olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtilirken, çevredeki bazı konut ve iş yerlerinde de hasar meydana geldiği aktarıldı. Olayda bazı vatandaşlar ile yoldan geçen kişilerin yaralandığı bildirildi.

Bombalar sonrasında binanın son hali 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın