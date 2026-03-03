Uzun Süreli Savaşa Hazırlanan İran Gıda İhracatına Yasak Getirdi
ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak birçok Körfez ülkesine füze gönderen İran’dan savaşın seyrine yönelik ilginç bir karar geldi. İran basınında yer alan bilgilere göre, İran’da gıda ihracatı yasaklandı. Başkent Tahran’da çok sayıda kişinin savaş nedeniyle gıda stoğu yaptığı da gelen bilgiler arasında.
Öte yandan İran’da dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi’nin binası da vuruldu. Bina, Kum kentinde bulunuyordu.
Geçtiğimiz hafta sonu ABD ve İsrail’in bombalarının hedefi olan İran’ın karşılığı, birçok Körfez ülkesine füze göndermek olmuştu. İran ayrıca İsrail’in Tel Aviv kentini de vurmaya devam ediyor.
İran’ın kritik binası bombaların hedefi oldu.
Bombalar sonrasında binanın son hali 👇
