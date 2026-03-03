onedio
Sınıfta Öğrencisi Tarafından Saldırıya Uğrayan Fatma Öğretmen Hayatını Kaybetti

03.03.2026 - 06:45

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, Çekmeköy’de bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul’daki eğitim kurumlarında 2 günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Kadem Özbay, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul Çekmeköy’de bir lisede yaşanan saldırı sonucunda öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’i kaybetmiş, öğretmen ve öğrencilerimizin yaralandığı ağır bir tabloyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. En güvenli olması gereken yerler olan okulların böylesine korunmasız bırakılması kabul edilemez. Bu acı olay, eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Görev yaptığı yerde korunamayan eğitim çalışanlarının olduğu bir sistem sürdürülemez.

Güvenli eğitim ortamı sağlanana ve gerekli önlemler alınana kadar sessiz kalmayacağız. Bu nedenle sendikamız tarafından 3 Mart Salı ve 4 Mart Çarşamba günlerinde Türkiye genelinde 2 günlük iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. Genel Merkez olarak 3 Mart Salı günü saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz de yerellerde eylem ve açıklamalarını hayata geçirecektir.

Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik için 3 Mart Salı günü saat 12.00’de görev yaptığı okulda tören düzenlenecek, 4 Mart Çarşamba günü öğle namazının ardından Konya’da defnedilecektir. Meslektaşımızın ailesinin, yakınlarının, öğrencilerinin ve sevenlerinin yanındayız; acılarını paylaşıyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır. Kaybettiğimiz meslektaşımızı saygıyla anıyor, yaralı öğretmen ve öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Okullarda can güvenliği yoksa eğitim de yoktur.'

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı.

İddiaya göre 17 yaşındaki F.S.B., babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı. Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatmanur Çelik’e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.’nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.’nın omzundan yaralandığı öğrenildi. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatmanur Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.’nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin geçtiğimiz yıl okulda başka bir kavgaya karıştığı, hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik’in daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında saldırgan hakkında 'Can güvenliğimiz yok' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Öğrencisi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in yıllar önce üniversite yıllarına ait bir video kaydını paylaştığı ve o dönem katıldığı üniversiteler arası ses yarışmasının bölge finalinde birinci olduğunu belirttiği görüldü. Yaklaşık 20 yıllık prova kaydını bir dostunun arşivinden bulduğunu ifade eden Çelik'in paylaşımında, 'Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam' ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Öğretmen Fatma Nur Çelik’in öldürülmesine ilişkin, "Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir lisede meydana gelen saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in acısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi; 'Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'

