Sınıfta Öğrencisi Tarafından Saldırıya Uğrayan Fatma Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kadem Özbay, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Öğretmen Fatma Nur Çelik’in öldürülmesine ilişkin, "Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.
