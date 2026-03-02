Umre Turu Düzenleyen Bir Adamın Katılımcılara Yaptığı Motivasyon Konuşması Viral Oldu

Türkiye gibi kura sisteminin olduğu ülkelerde hac sırası bekleyen milyonlarca insan, hac sırası beklerken Umre ziyareti gerçekleştiriyor. Bunun için pek çok tur şirketi bulunuyor. Yaklaşık 30-40 gün süren hac ziyareti için vakti olmayanlar için de 3 gün, 1 hafta veya 15 gün gibi kısa süreli paketler bulunuyor. Ramazan ayının gelmesiyle umre ziyaretleri de arttı.

Umre turu düzenleyen bir adam, yola çıkmadan önce katılımcılara bir motivasyon konuşması yaptı. “Turistik gezi değil bu kardeşim.' diyen adamın konuşması sosyal medyada viral oldu.