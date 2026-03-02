onedio
Umre Turu Düzenleyen Bir Adamın Katılımcılara Yaptığı Motivasyon Konuşması Viral Oldu

Umre Turu Düzenleyen Bir Adamın Katılımcılara Yaptığı Motivasyon Konuşması Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
02.03.2026 - 12:42

Türkiye gibi kura sisteminin olduğu ülkelerde hac sırası bekleyen milyonlarca insan, hac sırası beklerken Umre ziyareti gerçekleştiriyor. Bunun için pek çok tur şirketi bulunuyor. Yaklaşık 30-40 gün süren hac ziyareti için vakti olmayanlar için de 3 gün, 1 hafta veya 15 gün gibi kısa süreli paketler bulunuyor. Ramazan ayının gelmesiyle umre ziyaretleri de arttı. 

Umre turu düzenleyen bir adam, yola çıkmadan önce katılımcılara bir motivasyon konuşması yaptı. “Turistik gezi değil bu kardeşim.' diyen adamın konuşması sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
" ‘Umreden önce şöyleydim, sonra şöyle oldum’ diyecekseniz gelin, yoksa gelmeyin."

Umrenin sadece bir yerleri görme veya fiziksel bir gezi olmadığını, oraya 'gezmeye' gidilmediğini vurgulayan adam katılımcılara ' ‘Umreden önce şöyleydim, sonra şöyle oldum’ diyecekseniz gelin, yoksa gelmeyin.' dedi. Ayrıcan 'Buradan giderken gırtlağımıza kadar günahtayız ama dönüşümüz tertemiz olacak.” diyerek hem Umre'de nasıl davranılması gerektiğini hem geri dönüşte nasıl yaşanması gerektiğini tek tek anlattı.

