Orta Doğu’da Başlayan Savaş Sonrasında Akaryakıtta İlk Zam Tarihi Belli Oldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında İran da Körfez ülkelerini hedef almıştı. Son olarak Suudi Arabistan’a ait dünyanın en büyük petrol işleme şirketlerinden Aramco’nun tesisleri de hedef alındı. İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı da gemi geçişine kapatması, petrol varil fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Orta Doğu’da savaşa evrilen tansiyon sonrasında Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyordu. İlk zam tarihi belli oldu. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz (LPG) fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor. Asıl büyük artışın ise önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında olması bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim