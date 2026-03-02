onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Orta Doğu’da Başlayan Savaş Sonrasında Akaryakıtta İlk Zam Tarihi Belli Oldu

Orta Doğu’da Başlayan Savaş Sonrasında Akaryakıtta İlk Zam Tarihi Belli Oldu

Akaryakıt
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2026 - 12:18

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında İran da Körfez ülkelerini hedef almıştı. Son olarak Suudi Arabistan’a ait dünyanın en büyük petrol işleme şirketlerinden Aramco’nun tesisleri de hedef alındı. İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı da gemi geçişine kapatması, petrol varil fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Orta Doğu’da savaşa evrilen tansiyon sonrasında Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyordu. İlk zam tarihi belli oldu. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz (LPG) fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor. Asıl büyük artışın ise önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında olması bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orta Doğu’da başlayan çatışmalar sonrasında akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi boşa çıkmadı.

Orta Doğu’da başlayan çatışmalar sonrasında akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi boşa çıkmadı.

Ekonomim’in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, pompaya yansıyacak ilk fiyat artışı LPG (otogaz) grubunda yaşanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor.

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında gerçekleşmesinin beklendiğini belirtiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul: Megakentte fiyatlar yakadan yakaya değişiyor. Avrupa Yakası’nda kurşunsuz benzinin litresi 58,34 TL, motorin 60,39 TL ve otogaz 30,29 TL seviyesinde. Anadolu Yakası’nda ise rakamlar biraz daha düşük; benzin 58,18 TL, motorin 60,23 TL, otogaz ise 29,69 TL’den alıcı buluyor.

Ankara: Başkentte maliyetler biraz daha yukarıda. Ankara’daki istasyonlarda benzinin litresi ortalama 59,28 TL iken, motorin 61,49 TL ve otogaz 30,17 TL’den pompaya yansıyor.

İzmir: Ege’nin incisinde ise liste başı rakamlarla karşılaşıyoruz. İzmirli sürücüler benzin için 59,56 TL, motorin için 61,76 TL ve otogaz için 30,09 TL ödeme yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın