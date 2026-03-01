ChatGPT'yi Milyonlarca Kişi Silip Rakibine Geçiyor

Tartışmaların ardından Anthropic’in geliştirdiği Claude yapay zekâ uygulaması hızlı bir yükseliş gösterdi. Cumartesi akşamı itibarıyla Claude, Apple App Store’da en çok indirilen üretkenlik uygulaması konumuna geldi.

Kullanıcılar alternatif arayışını sosyal medyada da gösterdi; çok sayıda kişi ChatGPT aboneliklerini sonlandırdığını ekran görüntüleriyle paylaştı. Pop yıldızı Katy Perry de X platformunda ChatGPT ile “işinin bittiğini” belirterek Claude’a abone olduğunu duyurdu. Reddit’te ise özellikle ChatGPT başlığı altında hesap silme paylaşımları arttı ve “Cancel ChatGPT” çağrıları yoğun şekilde yayıldı.