ChatGPT'yi Milyonlarca Kişi Silip Rakibine Geçiyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 19:41

OpenAI’ın ABD Savunma Bakanlığı ile gizli ağ teknolojileri konusunda anlaşma yapması, teknoloji dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Kullanıcı verilerinin güvenliği ve etik kaygılar öne çıkarken, sosyal medyada “Cancel ChatGPT” akımı yayıldı; Katy Perry gibi ünlülerin de aralarında olduğu binlerce kullanıcı aboneliklerini iptal ederek rakip uygulama Claude’a yöneldi. CEO Sam Altman, sözleşmenin otonom silahlar ve kitlesel gözetimi yasaklayan sıkı güvenlik maddeleri içerdiğini belirterek eleştirilere yanıt verdi, ancak Claude, App Store listelerinde hızlıca zirveye yükseldi.

Silip rakibine geçiyorlar.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın, ABD Savunma Bakanlığı’nın gizli ağına teknoloji sağlanmasına ilişkin anlaşma imzaladığı açıklaması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme sonrası Türkiye ve dünyadan binlerce ChatGPT kullanıcısı, sosyal medyada aboneliklerini iptal ettiklerini belirterek, Anthropic’in geliştirdiği Claude yapay zekâ uygulamasına yöneldi.

Sam Altman yaptıklarını savundu.

Tepkilere yanıt veren Sam Altman, Savunma Bakanlığı ile yapılan sözleşmenin, rakip Anthropic’in kabul etmediği koşullardan daha sıkı güvenlik önlemleri içerdiğini savundu. 28 Şubat Cumartesi yayımlanan blog yazısında, OpenAI sözleşmenin bazı maddelerini paylaştı; yapay zekâ modellerinin kitlesel gözetim, tamamen otonom silah sistemleri veya sosyal kredi puanlaması gibi yüksek riskli otomatik karar mekanizmalarında kullanımının açıkça yasaklandığı belirtildi.

Claude listelerde zirveye tırmanıyor.

Tartışmaların ardından Anthropic’in geliştirdiği Claude yapay zekâ uygulaması hızlı bir yükseliş gösterdi. Cumartesi akşamı itibarıyla Claude, Apple App Store’da en çok indirilen üretkenlik uygulaması konumuna geldi.

Kullanıcılar alternatif arayışını sosyal medyada da gösterdi; çok sayıda kişi ChatGPT aboneliklerini sonlandırdığını ekran görüntüleriyle paylaştı. Pop yıldızı Katy Perry de X platformunda ChatGPT ile “işinin bittiğini” belirterek Claude’a abone olduğunu duyurdu. Reddit’te ise özellikle ChatGPT başlığı altında hesap silme paylaşımları arttı ve “Cancel ChatGPT” çağrıları yoğun şekilde yayıldı.

