ChatGPT'yi Milyonlarca Kişi Silip Rakibine Geçiyor
OpenAI’ın ABD Savunma Bakanlığı ile gizli ağ teknolojileri konusunda anlaşma yapması, teknoloji dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Kullanıcı verilerinin güvenliği ve etik kaygılar öne çıkarken, sosyal medyada “Cancel ChatGPT” akımı yayıldı; Katy Perry gibi ünlülerin de aralarında olduğu binlerce kullanıcı aboneliklerini iptal ederek rakip uygulama Claude’a yöneldi. CEO Sam Altman, sözleşmenin otonom silahlar ve kitlesel gözetimi yasaklayan sıkı güvenlik maddeleri içerdiğini belirterek eleştirilere yanıt verdi, ancak Claude, App Store listelerinde hızlıca zirveye yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Silip rakibine geçiyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sam Altman yaptıklarını savundu.
Claude listelerde zirveye tırmanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın