Sözcü TV'nin İran'a Yapılan Saldırı Sonrası Başlayan Savaşı Astrologa Yorumlatması Tepki Çekti
Bu sabaha İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırı ile uyandık. İran'ın karşılık verdiği saldırıların ardından tüm dünyada tek gündem bu savaş oldu. Türkiye'de de haber kanallarının geniş yer verdiği gündemle ilgili Sözcü TV de özel programlar yaptı.
Ancak bir programa astrolog davet edilmesi ve sürecin yıldız haritasıyla ilgili sorular sorulması izleyenlerin ve sosyal medyanın tepkisini çekti.
İlk olarak gazeteci Onur Öncü'nün paylaşarak tepki verdiği videoya başka tepkiler de vardı.
Sözcü TV akşam saatlerinde konuyla ilgili açıklama paylaştı.
