Sözcü TV'nin İran'a Yapılan Saldırı Sonrası Başlayan Savaşı Astrologa Yorumlatması Tepki Çekti

Sözcü TV'nin İran'a Yapılan Saldırı Sonrası Başlayan Savaşı Astrologa Yorumlatması Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2026 - 22:10

Bu sabaha İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırı ile uyandık. İran'ın karşılık verdiği saldırıların ardından tüm dünyada tek gündem bu savaş oldu. Türkiye'de de haber kanallarının geniş yer verdiği gündemle ilgili Sözcü TV de özel programlar yaptı. 

Ancak bir programa astrolog davet edilmesi ve sürecin yıldız haritasıyla ilgili sorular sorulması izleyenlerin ve sosyal medyanın tepkisini çekti.

İlk olarak gazeteci Onur Öncü'nün paylaşarak tepki verdiği videoya başka tepkiler de vardı.

Sözcü TV akşam saatlerinde konuyla ilgili açıklama paylaştı.

Sözcü TV sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'amuoyuna Duyurumuzdur;

Sözcü Televizyonu, yanı başımızda yaşanan İran’a yönelik gelişmeleri kamuoyuna doğru ve hızlı biçimde aktarmak amacıyla 7/24 canlı yayınlarını sürdürmektedir.

Halkın haber alma ve ifade özgürlüğü kapsamında farklı görüşlerden konuklara ve uzmanlara yer verilmektedir.

Canlı yayınlarda konukların dile getirdiği görüş ve değerlendirmeler kendilerine aittir; Sözcü Televizyonu’nun kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Kanalımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli değerlerini ve güvenlik hassasiyetlerini gözetir; ulusal meselelerde sorumlu ve milli bir yayıncılık anlayışıyla hareket eder.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
