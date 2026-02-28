onedio
Dünya Diken Üstünde! İsrail'in İran'a Saldırısının Ardından Trump'tan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2026 - 10:42

İsrail’in İran’a saldırı başlatmasının ardından dünya diken üstünde. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi. Tahran’da yeni patlamalar meydana gelirken İsrail’in üst düzey yöneticileri hedef aldığı vurgulandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’tan İran açıklaması geldi.

Dünya diken üstünde! İran’dan “Misilleme yapacağız” açıklaması geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi. Azizi, 'Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak” ifadelerini kullandı.

İsrail resmi TV kanalı Kanal 12, Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını bildirdi. Üst düzey yöneticilerin hedef alındığı vurgulanırken başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındığı açıklandı.

Trump’tan İran’a operasyon açıklaması.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a saldırısınına ardından açıklama yaptı. Trump, şu ifadeleri kullandı:

ABD ordusu İran’a yönelik operasyon başlattı. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi ABDlilere ölüm sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik. Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak. İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak. Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz ya da ölümle yüzleşirsiniz.'

İran'da son durum:

