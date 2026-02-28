Dünya Diken Üstünde! İsrail'in İran'a Saldırısının Ardından Trump'tan İlk Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a saldırısınına ardından açıklama yaptı. Trump, şu ifadeleri kullandı:

“ABD ordusu İran’a yönelik operasyon başlattı. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi ABDlilere ölüm sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik. Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak. İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak. Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz ya da ölümle yüzleşirsiniz.'