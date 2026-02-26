Sevgili Başak, bugün gökyüzünde hareketlilik başlıyor. Merkür retrosu, kariyer evinde kapılarını aralıyor ve bu cuma gününe iş hayatında ekstra dikkat gerektiren bir süreç başlıyor. Üstlerinle yapacağın konuşmalarda, belirsizliklerin ve yanıltıcı bilgilerin seni zor duruma düşürmemesi için netlikten şaşma.

Eski bir işin yeniden karşına çıkma olasılığı yüksek. Belki bir rapor, belki bir proje... Bu durum ilk bakışta seni yorabilir gibi görünse de aslında hataları düzeltme ve işlerini daha da mükemmelleştirme fırsatı sunuyor. Retro, senin detaycılığını ve titizliğini avantaja çevirebilir. Zira bu süreçte bir süredir hayalini kurduğun, kendi işini kurma serüvenine de atlayabilirsin bir anda!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise fazla analiz yapmanın duyguları bastırdığını unutmamalısın. Partnerinin her cümlesini çözümlemeye çalışmak yerine, duygularına kulak vermelisin belki de. Onunla hayatı paylaşmak istiyorsan, kalbini de açman gerektiğini kabul etmelisin artık! Ama eğer bekar isen, kalbini dinlemek ve zihnini biraz olsun susturmak bugün sana iyi gelebilir. Belki de duygusal bir adım seni aşka sürükleyebilir...