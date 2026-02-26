Sevgili Başak, bugün Merkür'ün geri hareketi ile omurga sağlığın ön plana çıkıyor. Bu dönemde hem gökyüzündeki hem de hayatındaki hareketlilik özellikle postürün konusunda sana bazı uyarılarda bulunabilir.

Biliyoruz ki masa başında uzun süreler geçirenlerin en büyük sorunlarından biri yanlış oturma pozisyonu. Bu durum, zamanla sırt hattını yorabilir ve bel ağrılarına yol açabilir. Bu nedenle, bugün kendine biraz zaman ayır ve duruşunu kontrol et. Kendi bedeninin farkına var ve gerektiğinde düzeltmeler yap.

Ayrıca, telefonla konuşurken omuzunla kulak arasında sıkıştırma alışkanlığın varsa, bu durum da boyun ağrılarına neden olabilir. Belki de hayatın ritmine yetişip stresini atmak için fizyoterapi ya da sporu düşünme zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…