Sevgili Yengeç, bugün yönetici gezegenin Ay’ın diğer su gruplarıyla kurduğu muazzam üçgen açı, sezgilerini adeta bir radara dönüştürüyor. Sabah saatlerinden itibaren çevrendeki insanların ne hissettiğini kelimelere dökmeden anlayabileceksin. Evinle ilgilenmek, yaşam alanını güzelleştirmek veya aile bireyleriyle vakit geçirmek sana ihtiyacın olan o güven duygusunu fazlasıyla verecek. İç sesine güvenmekten çekinme, çünkü bugün o ses seni asla yanıltmayacak.

Günün ilerleyen saatlerinde nostaljik bir ruh haline bürünebilir, eski bir dosttan haber alabilirsin. Gökyüzü, geçmişin tozlu raflarını karıştırırken bugünün fırsatlarını kaçırmaman için seni uyarıyor. Kendi iç dünyanda kurduğun o huzurlu liman, dış dünyadaki fırtınalara karşı en büyük sığınağın olacak. Bugün yaratıcılığını konuşturabileceğin hobilerine vakit ayırırsan, ruhunun çiçek açtığını göreceksin.