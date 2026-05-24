Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 25 Mayıs - 31 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

25 - 31 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
24.05.2026 - 18:01
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 25 Mayıs - 31 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Mayıs - 31 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ile Neptün altmışlığı kariyerinde akademik eğitimlere ve hukuki süreçlere eşsiz bir ilham katıyor. Uzmanlığını artırmak adına katılacağın seminerler mesleki itibarını hızla yukarı taşıyacaktır. Bilgiyi ticarete dönüştürerek patronlarının sana hayran kalmasını sağlıyorsun.

Hafta ortasında Mars ile Plüton karesi ise iş arkadaşlarınla arandaki rekabeti körükleyerek seni daha fazla çalışmaya itiyor. Karşına çıkan krizleri sakin kalarak çözmek ofiste sana muazzam bir güç kazandıracaktır. Zorlukların üstesinden gelmek banka hesabını epey güçlendiriyor.

Peki ya aşk? Yay burcundaki Mavi Dolunay duygusal hayatında rutinleri kırarak sana macera dolu günler vadediyor. İlişkin varsa, partnerinle sürpriz bir seyahat planı yaparak aranızdaki tutkuyu harika şekilde tazeleyeceksiniz. Bekarsan, farklı kültürlerden gelen veya tamamen sıra dışı bir yaşam tarzına sahip birisiyle unutulmaz bir flörte başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

