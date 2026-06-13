Sevgili Koç, bu pazar gününü daha önce hiç denemediğin, sabır gerektiren yeni bir hobiye ayırabilirsin. Belki seramik hamuruyla uğraşacak, belki de boş bir tuvale renkleri karıştıracaksın. Ancak ortaya çıkan sonucun hayalindeki gibi kusursuz olmaması, gökyüzündeki Venüs ile Chiron'un etkisiyle içten içe yeteneklerini sorgulamana neden olabilir.

Oysa ki bir şeyleri ilk denemede mükemmel yapmak zorunda değilsin. Zihnindeki bu performans baskısını susturup sadece çamura veya boyaya dokunmanın keyfini çıkarmalısın. Zira sürecin kendisi, elde edeceğin sonuçtan çok daha iyileştiricidir.

Peki ya aşk? Beraberliğinde partnerinin desteği her zamankinden önemli hale geliyor. Yaptığın hatalara da sürprizlere de tatlı bir tebessümle destek vermesi, değer görme ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak. Birlikte zaman geçirmek ve gülüşmek pazar gününe neşe katacak. Bekarsan, alışveriş yapmak için plansız bir şekilde girdiğin bir dükkanda veya bir kurs araştırması sırasında, seninle aynı acemi heyecanı paylaşan biriyle ayaküstü başlayan sohbet, gününe tatlı bir tebessüm bırakabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...