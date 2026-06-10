Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay Boğa burcunda ilerlerken, sabırsızlığın maddi bir inatlaşmaya dönüştürüyor. Hakkın olanı almak için masaya oturduğunda, karşı tarafın esnemez tavrı sinirlerini gerebilir. Bir ödemenin gecikmesi veya beklediğin bir bütçe onayının bürokratik engellere takılması günün temposunu bir anda donduracaktır.

Günlük yaşamında ise her şeyi kendi bildiğin yolla çözme inadından vazgeçmelisin. Bozulan bir eşyayı tamirci çağırmak yerine kendin yapmaya çalışmak sadece zamanını çalacak. Bazen sınırlarını kabullenip işi uzmanına bırakmak, cebinden çıkacak paraya fazlasıyla değer. Bugün biraz sakinleşmeye ve akıntıya karşı kürek çekmemeye ihtiyacın var.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde finansal konuların romantizmin önüne geçtiği yorucu bir gün olacak. Partnerinle yapılacak ortak bir harcama veya evin bütçesi üzerine gireceğin inatlaşma, akşamın tadını kaçırabilir. Bekarsan, sana flörtöz adımlarla yaklaşan birinin aslında ne kadar sorumsuz veya maddiyata düşkün olduğunu fark edip onu tek bir hamleyle 'sadece arkadaşız' kategorisine iterek konuyu kapatıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...