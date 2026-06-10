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Koç Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

11 Haziran Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkinde partnerinle arandaki romantik sohbet yerini faturalara ve alınacak eşyaların fiyatlarına bırakıyor. İkinizin de kendi finansal doğrusunu savunarak milim geri adım atmaması, aynı evin içinde soğuk bir inatlaşma rüzgarı estirecek. Para meselelerinin sevgiyi zedelemesine izin vermemelisin.

Ama bekarsan, bugün aşk meşk işlerine ayıracak ne vaktin ne de nakdin var. Seninle buluşmak isteyen kişinin sürekli lüks mekanlar seçmesi veya hesabı sana ödetme çabası radarına takılacak. Bu ciddiyetsiz ve sorumsuz tavrı gördüğün an, hiçbir açıklama yapmadan araya mesafeyi koyuyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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