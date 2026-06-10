Sevgili Koç, bugün ilişkinde partnerinle arandaki romantik sohbet yerini faturalara ve alınacak eşyaların fiyatlarına bırakıyor. İkinizin de kendi finansal doğrusunu savunarak milim geri adım atmaması, aynı evin içinde soğuk bir inatlaşma rüzgarı estirecek. Para meselelerinin sevgiyi zedelemesine izin vermemelisin.

Ama bekarsan, bugün aşk meşk işlerine ayıracak ne vaktin ne de nakdin var. Seninle buluşmak isteyen kişinin sürekli lüks mekanlar seçmesi veya hesabı sana ödetme çabası radarına takılacak. Bu ciddiyetsiz ve sorumsuz tavrı gördüğün an, hiçbir açıklama yapmadan araya mesafeyi koyuyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...