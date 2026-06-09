Sevgili Koç, bugün beraberliğinde partnerinin anlamsız dalgınlıkları veya sana verdiği ufak bir sözü tamamen unutması kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşatabilir. Onu ilgisizlikle suçlamak yerine, zihninin ne kadar dolu olduğunu anlamaya çalışmak ve omuzlarına yüklenmek yerine ona şefkat göstermek aranızdaki gerilimi anında yumuşatacaktır.

Ama bekarsan, gözünü boyayan sahte yaz aşklarına karşı dikkatli olmalısın. Sana harika vaatlerde bulunan, kelimeleriyle seni büyüleyen kişinin aslında hayatında başka öncelikleri olduğunu fark edebilirsin. Bu ufak uyanış, kalbini yorucu bir serüvene girmeden önce frenlemeni sağlayarak seni koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...