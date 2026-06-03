Sevgili Koç, bugün Merkür ile Neptün'ün o yanıltıcı açısı, ilişkinde gerçekleri değil sadece görmek istediklerini görmene neden olabilir. Partnerinin seni üzen bir davranışına mantıklı bir kılıf uydurarak onu aklama çaban, kendi duygusal sınırlarını ihlal etmene yol açacaktır. Pembe gözlükleri çıkarıp sorunları olduğu gibi kabul ettiğinde şifalanma başlayacak.

Ama bekarsan, sosyal medyada veya flört uygulamalarında kendini olduğundan çok farklı, adeta kusursuz gösteren bir profile hızla kapılabilirsin. Sana duymak istediğin her şeyi söyleyen o mükemmel kişinin kelime oyunlarına kanmadan, somut adımlarını görene kadar kalbini koruma altında tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...