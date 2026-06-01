Sevgili Koç, bugün Ay ve Merkür'ün zıtlaşması ikili ilişkilerde kalbinle dilinin farklı dilleri konuşmasına yol açabilir. Partnerine aslında şefkat göstermek isterken kurduğun mantıklı ama eleştirel cümleler, aranızda aniden gereksiz bir soğukluk yaratabilir. Onun duygusal tepkilerini yargılamak yerine durumu alttan alıp sevgiyle sarıldığında tüm buzları anında eritebilirsin.

Ama bekarsan, geçmişte kalbini kırmış birinin aniden gönderdiği bir mesajla zihnin oldukça karışabilir. Duygusal bir boşluğa düşüp o mesaja hemen cevap vermek yerine aklının sesini dinlemeli ve aranızdaki o rasyonel mesafeyi korumalısın. Zaman tanımak ruhuna iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...