Sevgili Koç, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı kalbinle aklın arasında derin bir çelişki yaşamana neden olabilir. Özellikle ailenin duygusal beklentileriyle kendi mantıksal hedeflerin arasında sıkışmış hissedebilirsin. Kararlarını alırken sadece mantığına güvenmek yerine iç sesine de kulak vermen, seni sonradan yaşayacağın pişmanlıklardan koruyacaktır. İki tarafı da dinlemek dengeyi bulmanı sağlar.

Finansal konularda ise gayrimenkul veya ev harcamalarıyla ilgili sözleşmelerde bazı pürüzler gündeme gelebilir. Satın alma işlemlerinde aceleci imzalar atmak yerine detayları ikinci kez okumak bütçeni sağlama alacaktır. Mantığını devrede tutarak ani harcamaların önüne geçebilirsin.

Peki ya aşk? Duygularını ifade ederken yanlış kelimeler seçmek partnerinle aranda ufak bir soğukluk yaratabilir. Onun hislerini mantık çerçevesine oturtmaya çalışmak yerine sadece sarılmayı denemelisin. Bekarsan, geçmişten gelen birinin mesajı aklını karıştırabilir lakin mantıklı düşünerek doğru mesafeyi koruyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...