Sevgili Koç, bu Haziran ayına adeta profesyonel hayatında bir dönüm noktası yaşayarak ve büyük bir sıçrama ile başlıyorsun. 29 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayı, kariyerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için geliyor. Uzun süredir emek verdiğin bir projenin sonuçlanması, yöneticilerinle arandaki pürüzlü iletişim ya da statünü belirleyecek o kritik karar bu dolunayın sert ama net ışığıyla aydınlanıyor. Bu süreçte üzerindeki baskılardan kurtulurken, liderlik vasıflarını yeniden kanıtlayacağın o gücü de kendinde bulacaksın.

Ayın ortalarında zihninde beliren taptaze enerji ise sosyal potansiyelini zirveye taşıyacak yeni bir seyahat rotasını ya da anlaşmayı gündemine getirecek. Tam da bu noktada günlük hayatındaki o koşturmacalı ve hareketli duruşun, ayın son günlerinde başlayacak olan gerileme etkisiyle yavaşlayarak evine dönmenle sonuçlanacak. Bu dönemde karşına çıkacak eski bir dost veya ailevi bir yüzleşme, yaşam rotanı içsel bir huzura doğru çevirebilir. Bu ay kurduğun her güçlü iletişim, hayatını şekillendirecek ve seni bir adım öne taşıyacak. İşte buna hazırlıklı ol, çünkü bu ayın asıl parlayanı sen olacaksın!

Peki ya aşk? Ayın en sonlarına doğru aşk evinde yaşanacak gezegen geçişi, kalp ritmini değiştirecek bir ihtişam vadediyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yapacağınız lüks planlar ve gösterişli paylaşımlar, ilişkinizi adeta bir üst seviyeye taşıyacak. Böylece tutku ve coşkunun harmanlandığı sihirli anlara hazır olmalısın. Ama eğer bekarsan, kalabalık bir sahnede tanışacağın fazlasıyla öz güvenli kişiyle aranda hızla gelişen, alev alev bir yakınlaşma başlayabilir. Kalp atışlarını hızlandıracak bu ani çekim, seni kısa sürede etkisi altına alacak ve o tatlı yaz heyecanının içine çekecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…