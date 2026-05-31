Sevgili Koç, bu Haziran ayı senin için tam bir profesyonel arınma ve kariyer stratejilerini yeniden inşa etme dönemi olacak. 29 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayı, uzun süredir statünle ilgili peşini bırakmayan belirsizlikleri veya karmaşık görev tanımlarını netleştirerek omuzlarındaki yükü kaldırmaya geliyor. Bu süreçte iş hayatındaki vizyonsuzluklardan kurtulurken, kontrolü eline almanı sağlayacak o gizli yöneticilik gücünü kendinde bulacaksın.

Ayın ilk yarısında zihninde doğacak olan taze fikirler, iletişim potansiyelini zirveye taşıyacak yeni projelere ve önemli toplantılara zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu kararlı duruşun, ayın sonuna doğru yöneticilerinle yapacağın net konuşmalarla taçlanarak karşına güçlü ve sarsılmaz bir pozisyon çıkarabilir. Kısacası bu ay attığın her profesyonel adım, seni zirveye bir adım daha yaklaştıracak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…