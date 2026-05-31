Sevgili Koç, bu Haziran ayı hissel dünyanda adeta 'Bir yaz şöleniyle başlıyor' desek yeridir! Zira, 30 Haziran'da şans ve bolluk gezegeninin aşk evine yapacağı geçiş, partnerinle arandaki tutkuyu daha önce hiç olmadığı kadar alevlendirirken, seni büyüleyici ve gösterişli bir romantizmin içine hapsediyor. Ancak bu görkemli tablonun ardında, ayın sonlarındaki retro etkisiyle geçmişten gelen eski bir ailevi krizin aniden gün yüzüne çıkma ihtimali var, dikkatli ol!

Eğer kalbin boşsa, bu ay ışıltılı sahnelerin ortasından hiç ummadığın, iddialı bir aşk doğabilir. Eskiden egosuyla seni kızdıran bir rakibinin aslında sana karşı ne kadar yoğun arzular beslediğini fark ettiğinde, aranızdaki o gerilim bir anda önlenemez bir çekime dönüşebilir. Gösterişli mekanlarda geçecek cüretkar sohbetler peşinden koşarken, nabzının daha önce hiç bu kadar atmadığını hissedebilirsin. Bu ateşli oyunun risklerine kendini hazırlasan iyi edersin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…