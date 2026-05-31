Herkes Aynı Detaya Takıldı: Naz Elmas'ın Son Hali Gündem Oldu!

Özellikle 2000'li yılların ortasında ekrana gelen Haziran Gecesi dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, duru güzelliği ve doğal görüntüsüyle de hafızalara kazınmıştı. Uzun sarı saçları, sade tarzı ve dikkat çeken ekran enerjisi sayesinde dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline gelen Elmas, kısa sürede magazin dünyasının da gözde isimleri arasına girmişti.

Kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer alan oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. 2019 yılında iş insanı Erol Özmandıracı ile evlenen Naz Elmas, evliliğinin ardından göz önündeki yaşamını büyük ölçüde geride bırakmayı tercih etti. Bir dönem ekranlardan uzak kalan oyuncu, daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürerken magazin sayfalarında da eskisine kıyasla daha az yer almaya başladı. Ancak çiftin evliliği uzun ömürlü olmadı ve yollarını ayırma kararı almalarının ardından Naz Elmas yeniden gündemin ilgi odağı haline geldi.