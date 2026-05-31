Danla Bilic'in Kanye West Konserinden Vazgeçme Sebebi Ortaya Çıktı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.05.2026 - 16:46
Kanye West'in İstanbul'da verdiği dev konser, hem müzik dünyasında hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Binlerce kişinin akın ettiği geceye çok sayıda ünlü isim de katılırken, konser öncesinde adı davetliler arasında geçen Danla Bilic'in son anda plan değiştirdiği ortaya çıktı. Sebebi dikkat çekti. 

Aylar boyunca heyecanla beklenen Kanye West konseri nihayet gerçekleşti ve İstanbul dün gece uzun yıllar konuşulacak bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Daha öğle saatlerinden itibaren Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde oluşan yoğunluk, gecenin ne kadar büyük ilgi göreceğinin ilk sinyallerini vermişti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce müziksever, saatler süren bekleyişin ardından dünyaca ünlü rap yıldızını canlı izleme fırsatı buldu.

Sahne tasarımından görsel şovlara, dev prodüksiyondan performans detaylarına kadar her şeyin günlerdir konuşulduğu konserde Kanye West, hayranlarının beklentisini karşılayan bir performans sergiledi. Sosyal medya da gecenin en hareketli adreslerinden biri oldu. Konser alanından paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, İstanbul'un son yıllarda ev sahipliği yaptığı en büyük müzik organizasyonlarından biri olduğu yorumları yapıldı. Özellikle stadyum çevresinde yaşanan yoğunluk ve kilometrelerce uzayan kuyruklar, etkinliğin ne kadar büyük bir ilgiyle karşılandığını gözler önüne serdi.

Böylesine büyük bir organizasyon olunca geceye sadece müzikseverler değil, magazin dünyasının tanınmış isimleri de akın etti.

Çok sayıda ünlü isim bu tarihi ana stadyumdan tanıklık ederken, konser öncesinde adı davetliler arasında geçen Danla Bilic'in ise etkinlikte yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada birçok kişi Danla Bilic'in neden konserde olmadığını merak ederken, kulislere yansıyan iddia kısa sürede gündem oldu. Gossipmagazin'in haberine göre Danla Bilic'e konser için 'Bronz' kategoriden bilet ayarlandı. Ancak ünlü fenomenin kendisine ayrılan yeri beğenmediği ve bu nedenle konsere gitmekten vazgeçtiği öne sürüldü.

Kanye West'in İstanbul konseri sırasında stadyumda olması beklenen Bilic'in, gününü bambaşka bir ortamda geçirdiği ortaya çıktı. İddialara göre Danla, cumartesi gününü Kg&cc Atlı Spor Kulübü'nde geçirdi. Şehrin en çok konuşulan etkinliklerinden birine katılmak yerine daha sakin bir programı tercih eden Bilic'in, yakın arkadaşıyla birlikte at bindiği öğrenildi.

Görünen o ki mesele yalnızca konsere gidip gitmemek değil, biraz da nereden izlediğin meselesiymiş. İddiaya göre kendisine ayrılan 'Bronz' kategorideki yeri yeterli bulmayan Danla Bilic, tarihi geceyi stadyumda geçirmek yerine bambaşka bir program yapmayı tercih etmiş. Hatta ortaya atılan iddialara bakılırsa ünlü fenomen, 'Bronz kategoriden izleyeceğime hiç izlemem daha iyi' dercesine bir duruş sergilemiş.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
