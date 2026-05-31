Danla Bilic'in Kanye West Konserinden Vazgeçme Sebebi Ortaya Çıktı

Çok sayıda ünlü isim bu tarihi ana stadyumdan tanıklık ederken, konser öncesinde adı davetliler arasında geçen Danla Bilic'in ise etkinlikte yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada birçok kişi Danla Bilic'in neden konserde olmadığını merak ederken, kulislere yansıyan iddia kısa sürede gündem oldu. Gossipmagazin'in haberine göre Danla Bilic'e konser için 'Bronz' kategoriden bilet ayarlandı. Ancak ünlü fenomenin kendisine ayrılan yeri beğenmediği ve bu nedenle konsere gitmekten vazgeçtiği öne sürüldü.

Kanye West'in İstanbul konseri sırasında stadyumda olması beklenen Bilic'in, gününü bambaşka bir ortamda geçirdiği ortaya çıktı. İddialara göre Danla, cumartesi gününü Kg&cc Atlı Spor Kulübü'nde geçirdi. Şehrin en çok konuşulan etkinliklerinden birine katılmak yerine daha sakin bir programı tercih eden Bilic'in, yakın arkadaşıyla birlikte at bindiği öğrenildi.

Görünen o ki mesele yalnızca konsere gidip gitmemek değil, biraz da nereden izlediğin meselesiymiş. İddiaya göre kendisine ayrılan 'Bronz' kategorideki yeri yeterli bulmayan Danla Bilic, tarihi geceyi stadyumda geçirmek yerine bambaşka bir program yapmayı tercih etmiş. Hatta ortaya atılan iddialara bakılırsa ünlü fenomen, 'Bronz kategoriden izleyeceğime hiç izlemem daha iyi' dercesine bir duruş sergilemiş.