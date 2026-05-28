Dünyada Bir İlk: Travis Scott ve Kanye West İstanbul'da DJ Kabininde Buluşuyor!

Edinilen bilgilere göre Kanye West, Travis Scott’ın özel konuğu olarak DJ kabininde ona eşlik edecek. Daha önce sayısız projede birlikte çalışan ve konserlerde aynı sahneyi paylaşan ikili, müzik tarihinde ilk kez bir DJ kabininde birlikte performans sergilemeye hazırlanıyor.

Kanye West’in İstanbul konserinden yalnızca bir gün sonra gerçekleşecek bu buluşmanın, dünya müzik basınında şimdiden büyük yankı uyandırdığı konuşuluyor. Hem Kanye West hem de Travis Scott gibi iki dev ismin İstanbul’da bir araya gelecek olması sosyal medyada “dünyada bir ilk” yorumlarını beraberinde getirirken, gözler tamamen İstanbul’a çevrilmiş durumda!

Özellikle hip-hop dünyasının en ikonik ikililerinden biri olarak görülen, aynı zamanda da Kim Kardashian ve Kylie Jenner vesilesiyle eski bacanak olan Kanye ve Travis’in aynı DJ kabininde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük merak konusu!