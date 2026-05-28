Dünyada Bir İlk: Travis Scott ve Kanye West İstanbul'da DJ Kabininde Buluşuyor!

Lila Ceylan
28.05.2026 - 16:42
Kanye West ve Travis Scott, İstanbul’da müzik tarihine geçecek bir buluşmaya hazırlanıyor. İkili, dünyada ilk kez aynı DJ kabininde, İstanbul'da bir ilke imza atacak! 

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, uzun süredir konuşulan İstanbul konseriyle sonunda Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor.

30 Mayıs gecesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek dev organizasyon, şimdiden yılın en çok ses getiren müzik etkinliklerinden biri haline gelmiş durumda. Özellikle yıllardır Türkiye’de sahne alması beklenen West’in İstanbul tercihi sosyal medyada büyük heyecan yaratırken, dünyanın dört bir yanından hayranların da şehre akın etmeye başladığı konuşuluyor. 

Moda dünyasından müziğe uzanan etkisiyle global pop kültürünün en tartışmalı ve en büyük figürlerinden biri olan Kanye West’in sahne şovu için günlerdir geri sayım yapılıyor.

Öte yandan İstanbul’u sallamaya hazırlanan tek dünya yıldızının Kanye West olmadığı da kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

Modern hip-hop sahnesinin en büyük isimlerinden Travis Scott’ın da 31 Mayıs gecesi TemaCC organizasyonuyla Rixos Tersane Grand Factory’de düzenlenecek “One Night Only in the Club” etkinliği kapsamında İstanbul’da sahne alacağı açıklanmıştı. 

İlk etapta Travis Scott’ın özel bir club performansı ve DJ setiyle geceye damga vuracağı duyurulurken, etkinliğin sınırlı kapasitesi ve konsepti sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu. Özellikle konser atmosferinden çok daha farklı, daha yakın ve daha özel bir deneyim vadeden gece için büyük bir beklenti oluşmuştu.

Ancak geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan sürpriz detay, İstanbul’daki bu etkinliği bambaşka bir seviyeye taşıdı!

Edinilen bilgilere göre Kanye West, Travis Scott’ın özel konuğu olarak DJ kabininde ona eşlik edecek. Daha önce sayısız projede birlikte çalışan ve konserlerde aynı sahneyi paylaşan ikili, müzik tarihinde ilk kez bir DJ kabininde birlikte performans sergilemeye hazırlanıyor. 

Kanye West’in İstanbul konserinden yalnızca bir gün sonra gerçekleşecek bu buluşmanın, dünya müzik basınında şimdiden büyük yankı uyandırdığı konuşuluyor. Hem Kanye West hem de Travis Scott gibi iki dev ismin İstanbul’da bir araya gelecek olması sosyal medyada “dünyada bir ilk” yorumlarını beraberinde getirirken, gözler tamamen İstanbul’a çevrilmiş durumda! 

Özellikle hip-hop dünyasının en ikonik ikililerinden biri olarak görülen, aynı zamanda da Kim Kardashian ve Kylie Jenner vesilesiyle eski bacanak olan Kanye ve Travis’in aynı DJ kabininde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük merak konusu!

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
