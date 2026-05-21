article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İkinci Bebeğine Hamile Nazlı Sabancı'dan Karnı Burnunda İlk Poz!

İkinci Bebeğine Hamile Nazlı Sabancı'dan Karnı Burnunda İlk Poz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2026 - 21:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uzay bebek krizi sonrası uzun süre gözlerden uzak kalan Nazlı Sabancı, sonunda hamilelik pozunu paylaştı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Sabancı’nın karesine minik Arzu Alara da dahil oldu.

Buyurun, detaylar beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin en çok konuşulan sosyete çiftlerinden biri olan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, yıllardır hem ilişkileri hem de lüks yaşamlarıyla magazin gündeminin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en çok konuşulan sosyete çiftlerinden biri olan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, yıllardır hem ilişkileri hem de lüks yaşamlarıyla magazin gündeminin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Uzun süre göz önünde yaşadıkları ilişkilerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan çift, düğünlerinden itibaren sosyete dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti. Özellikle şıklıkları, seyahatleri ve aile hayatlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ikili, kızları Arzu Alara Sabancı’nın doğumuyla birlikte gündeme bambaşka bir boyutta taşınmıştı. Minik Alara’nın babaannesi Arzu Sabancı’nın adını taşıması uzun süre konuşulmuş, Sabancı ailesinin bu tercihi magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Fakat son dönemde çiftin adı romantik paylaşımlardan çok aileyi sarsan büyük bir iddiayla anılmıştı. Hacı Sabancı’nın biyolojik oğlu olduğu öne sürülen Uzay bebek meselesi sosyal medyada günlerce konuşulmuş, ortaya çıkan detaylar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Süreç boyunca gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Nazlı Sabancı olmuştu.

Süreç boyunca gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Nazlı Sabancı olmuştu.

Her gün aktif şekilde paylaşım yapan, hayatının hemen her anını takipçileriyle paylaşan Nazlı Sabancı’nın o dönem adeta kabuğuna çekildiği dikkat çekmişti. Sosyal medyadan uzun süre uzak kalan Sabancı’nın sessizliği “kriz mi var?” yorumlarını da beraberinde getirmişti.

Daha sonra ise çift, aylar sonra yaptıkları keyifli aile paylaşımıyla buzların eridiği mesajını vermişti. Birlikte çıktıkları tatilden kareler paylaşan Nazlı ve Hacı Sabancı’nın oldukça mutlu görünmesi dikkat çekerken, haklarında çıkan ayrılık iddiaları da bir süreliğine rafa kalkmıştı. Tam da bu süreçte Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddiaları ortaya çıkmış, hatta bebeğin erkek olacağı ve dedesi Ömer Sabancı'nın adını taşıyacağı konuşulmaya başlamıştı. Ancak ne Nazlı Sabancı’dan ne de Sabancı ailesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat bu kez gizli tutma kararını bozan taraf Nazlı Sabancı oldu.

Fakat bu kez gizli tutma kararını bozan taraf Nazlı Sabancı oldu.

Güzel fenomen, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı. Renkli elbisesiyle objektif karşısına geçen Nazlı Sabancı’nın büyüyen karnı dikkat çekerken, kadraja giren minik Arzu Alara da takipçilerin gözünden kaçmadı. 

Sosyal medyada kısa sürede yayılan kareler sonrası kullanıcılar hem Nazlı Sabancı’nın hamilelik stilini hem de anne-kız görüntüsünü konuşmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın