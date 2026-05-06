İkinci Bebeği Bekleyen Hacı ve Nazlı Sabancı Çiftinden Aylar Sonra İlk Kare Geldi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2026 - 16:57

İkinci bebek heyecanı yaşayan Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinden aylar sonra ilk kare geldi. “Uzay bebek” krizi sonrası gözlerden uzak kalan çiftin keyifli halleri dikkat çekti.

Türkiye’nin en çok konuşulan sosyete çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'yı tanımayan yoktur.

Aşklarını 2021 yılında görkemli bir düğünle taçlandıran çift; özellikle Nazlı Sabancı’nın sosyal medya paylaşımları, lüks yaşam tarzı ve kombinleri uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. 

Sosyetenin gözde çifti olarak anılan ikili, kızları Arzu Alara’nın doğumuyla birlikte aile hayatlarıyla da sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Ancak evlilikleri geçtiğimiz dönemde “Uzay bebek” meselesiyle adeta büyük bir sınav verdi.

F.D. isimli annenin oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü fakat çiftimiz konuyu jet hızıyla kapatmayı tercih etmişti.

Babalık davası açmaktan vazgeçmeyen F.D.'nin beklediği sonuç pozitif çıkmış; Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlanmıştı. 

Süreç boyunca sosyal medyada sayısız yorum yapılırken gözler en çok Nazlı Sabancı’ya çevrilmişti. Uzun süre sessiz kalmayı tercih eden Nazlı Sabancı’nın sosyal medya paylaşımlarını azaltması ve gözlerden uzak bir dönem geçirmesi dikkat çekmişti. 

Tam da bu sessizlik sürerken birkaç ay önce ikinci bebek haberleri ortaya çıkmış, Nazlı Sabancı resmi hesabından bir açıklama yapmasa da yakın çevreden paylaşılan bir kare sonrası yeniden hamile olduğu iddia edilmişti. Hatta çiftin erkek bebek beklediği söylentileri de magazin kulislerinde dolaşmaya başlamıştı.

Uzun süredir ne birlikte görüntülenen ne de sosyal medyada yan yana paylaşım yapan çiftten geçtiğimiz saatlerde aylar sonra ilk kare geldi.

Keyiflerinin oldukça yerinde olduğu görülen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı için sosyal medyada “buzlar tamamen eridi” yorumları yapılırken, Nazlı Sabancı’nın eski aktif sosyal medya günlerine geri dönüp dönmeyeceği de şimdiden merak konusu oldu. 

Üstelik tatilde olduğu bariz olan çiftten sadece hikaye değil, bir dump geldi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
