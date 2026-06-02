Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen'deki Bahis Reklamı İddialarına İlişkin Davada Beraat Etti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2026 - 14:43
Sahibi olduğu TV8 ve Exxen platformlarındaki futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarına yer verildiği iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ile yedi kanal yöneticisi, mahkemenin 'kasıt olmadığı' yönündeki kararıyla suçsuz bulunarak beraat etti.

Türkiye'nin en çok izlenen medya kuruluşlarından TV8 ve dijital yayın platformu Exxen'i kapsayan hukuki süreç sonuçlandı.

Yayınlanan futbol maçları sırasında yasa dışı bahis sitelerine ait reklamların ekranlara yansıması nedeniyle açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı ve beraberindeki yedi sanık, söz konusu suçlamalardan aklandı.

Mahkeme heyeti, milyonlarca sporseverin canlı olarak takip ettiği müsabakalar sırasında ekrana gelen bu tartışmalı görüntülerle ilgili önemli bir hukuki değerlendirme yaptı. Gerçekleştirilen duruşmalar ve incelenen kanıtlar ışığında, ekrana yansıyan yasa dışı reklamlarda kanal yönetiminin herhangi bir bilinçli eylemi veya yönlendirmesi olmadığına hükmedildi. Yargı, bu durumun kasıtlı bir şekilde yapılmadığı kanaatine vardı.

Yapılan bu 'kasıt yokluğu' tespitinin ardından, davada yargılanan tüm isimler için ayrı ayrı beraat kararı verildi. Böylece bir süredir kamuoyunu ve medya dünyasını meşgul eden yasa dışı bahis reklamı iddiaları, Acun Ilıcalı ve diğer sanıkların tamamının hukuken aklanmasıyla kapanmış oldu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
