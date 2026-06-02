Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen'deki Bahis Reklamı İddialarına İlişkin Davada Beraat Etti

Yayınlanan futbol maçları sırasında yasa dışı bahis sitelerine ait reklamların ekranlara yansıması nedeniyle açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı ve beraberindeki yedi sanık, söz konusu suçlamalardan aklandı.

Mahkeme heyeti, milyonlarca sporseverin canlı olarak takip ettiği müsabakalar sırasında ekrana gelen bu tartışmalı görüntülerle ilgili önemli bir hukuki değerlendirme yaptı. Gerçekleştirilen duruşmalar ve incelenen kanıtlar ışığında, ekrana yansıyan yasa dışı reklamlarda kanal yönetiminin herhangi bir bilinçli eylemi veya yönlendirmesi olmadığına hükmedildi. Yargı, bu durumun kasıtlı bir şekilde yapılmadığı kanaatine vardı.

Yapılan bu 'kasıt yokluğu' tespitinin ardından, davada yargılanan tüm isimler için ayrı ayrı beraat kararı verildi. Böylece bir süredir kamuoyunu ve medya dünyasını meşgul eden yasa dışı bahis reklamı iddiaları, Acun Ilıcalı ve diğer sanıkların tamamının hukuken aklanmasıyla kapanmış oldu.