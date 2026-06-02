A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.06.2026 - 11:06
24 yıl sonra Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Millî Takım aday kadromuz açıklandı.

Montella'nın açıkladığı kadro şöyle:

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

SAVUNMA: Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik.

ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.

Geniş kadroda yer alıp elemelere gidemeyen isimler ise şöyle:

Ersin Destanoğlu

Muhammed Şengezer

Ahmetcan Kaplan

Mustafa Eskihellaç

Yusuf Akçiçek

Atakan Karazor

Demir Ege Tıknaz

Aral Şimşir

Yusuf Sarı

Geniş kadroda yer almayan üç isim kafilede olacak

TFF'den yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

Kupa öncesi son hazırlık 7 Haziran'da

A Millî Takımımız, bugün saat 13.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Fort Lauderdale kentine yolculuk edecek.

2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
